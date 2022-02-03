ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 114,87 oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 15.52 artarken, son 12 aylık artışı ise yüzde 114.87 olarak gerçekleşti.

ENAG 2022 yılında enflasyon sepetindeki ürünlerin ağırlıklarını da güncelledi. Buna göre elektrik yakıt ürün grubundaki artış yüzde 73,82 olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı ise yüzde 17,43 olarak belirlendi.

2022 enflasyon sepetinde baz alınacak ağırlıklar şöyle:

Ana Harcama Grupları 2022 (Yüzde) Tamamlayıcı kalemler *TÜİK 4.67 Gıda ve alkolsüz içecekler 17,43 Giyim ve ayakkabı 4,13 Konut 34,28 Ev eşyası 10,41 Sağlık 15,38 Ulaştırma 8,29 Haberleşme 5,69 Eğlence ve Kültür 10,70 Lokanta ve Oteller 30,93 Çeşitli mal ve hizmetler 20,48

ENAG'ın 2022 için geçerli olan alt grup enflasyon oranları ise şöyle: