Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Pehlivanoğlu: Eğitim çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirilmeli

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, “Eğitim çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirilmeli. En azından bir doz aşısını olmayanı okullara almamalıyız” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre Pehlivanoğlu, "Eğitim çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirilmeli. Eğer aşı olmuyorsa haftada iki kez, kendi cebinden PCR testi yapma zorunluluğu getirmeliyiz. Bunun da süratle hukuki bir zemine getirilmesi gerekiyor, çünkü psikolojik toparlanma sürecini toparlayamamış veli, çocuğunu okula göndermekten imtina edecektir ve korku duyacaktır. En azından bir doz aşısını olmayanı okullara almamalıyız. Bunu bireysel özgürlük görenler, ücretsiz izne ayrılabilirler.” görüşünü savundu.