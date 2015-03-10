'Cumhurbaşkanı'yla görüş ayrılığımız yok, Fidan adaylığını çekmek istedi, saygı duydum'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan’ın AKP aday adaylığından çekilerek yeniden MİT Müsteşarlığına dönmesiyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı ile aramızda görüş ayrılığı yok. Sayın Fidan büyük bir aşk ve şevkle görevine devam edecek. Adaylığını çekmek istedi, kararına saygı duydum” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'den milletvekili aday adayı olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın başvurusunu geri çekmesini ilk kez değerlendirdi.

Davutoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ile aramızda görüş ayrılığı yok. Sayın Fidan büyük bir aşk ve şevkle görevine devam edecek. Adaylığını çekmek istedi, kararına saygı duydum” diye konuştu.