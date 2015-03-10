T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Cumhurbaşkanı'yla görüş ayrılığımız yok, Fidan adaylığını çekmek istedi, saygı duydum'

Başbakan Ahmet Davutoğlu Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığını geri çekmesiyle ile ilgili konuştu

10 Mart 2015 16:53

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan’ın AKP aday adaylığından çekilerek yeniden MİT Müsteşarlığına dönmesiyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı ile aramızda görüş ayrılığı yok. Sayın Fidan büyük bir aşk ve şevkle görevine devam edecek. Adaylığını çekmek istedi, kararına saygı duydum” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'den milletvekili aday adayı olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın başvurusunu geri çekmesini ilk kez değerlendirdi.

Davutoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ile aramızda görüş ayrılığı yok. Sayın Fidan büyük bir aşk ve şevkle görevine devam edecek. Adaylığını çekmek istedi, kararına saygı duydum” diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

 

ETİKETLER

ahmet davutoğluhakan fidanakpak partimittayyip erdoğanhaber

İlgili Haberler

Hakan Fidan AKP'den adaylığını neden geri çekti?

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Medine'de özel bir görüşme gerçekleştirmişti

MİT Kanunu'na göre Hakan Fidan'ın tekrar MİT'e dönmesi yasal değil mi?

Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığı görevinde 5 yılı doldurmadan istifa etmişti

'Hakan Fidan en kısa zamanda Öcalan'la görüşecek'

Cumhuriyet'te: Fidan’ın dönüşü Kürt siyasi hareketi ve Öcalan için sevindirici bir gelişmeydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24