T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"Cumhurbaşkanı'nın yaveri 'Çok az kaldı hepinizi toplayacağım' diyordu"

TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er, yaver Ali Yazıcı'yla aralarında geçen diyaloğu anlattı

06 Ağustos 2016 02:04

TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ABD seyahati sırasında, darbeci yaver Ali Yazıcı ile ilgili çok çarpıcı bir anektodu anlattı.

Fatih Er, Balçiçek İlter’in moderatörlüğünü yaptığı Karşıt Görüş programında şoke eden bir anektodu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD’ye seyahat gerçekleştiren gazeteci grubunun içinde yer alan Er, Erdoğan’ın darbeci yaveri Ali Yazıcı’ya, ‘Ne zaman darbe yapacaksınız?’ sorusunun yöneltildiğini, albay Yazıcı’nın da, “çok az kaldı” şeklinde espri yoluyla cevap verdiğini söyledi.

 

“Hepinizi toplayacağım”

 

Fatih Er, o anları böyle anlattı:

“Uçakta otururken bir arkadaş, yavere, “sayın Komutan ne zaman darbe yapacaksınız?” diye sordu. Ama bunu çok esprili bir şekilde söyledi. Yaver, “çok az kaldı, kısa zaman içerisinde yapacağım, hepinizi de toplayacağım” dedi. Biz hepimiz güldük, ‘bak askerle darbeyi bile konuşabiliyoruz artık’ diyerek.”

ETİKETLER

DarbeDarbe girişimiCumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanErdoğanın yaveri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24