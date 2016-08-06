"Cumhurbaşkanı'nın yaveri 'Çok az kaldı hepinizi toplayacağım' diyordu"

TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ABD seyahati sırasında, darbeci yaver Ali Yazıcı ile ilgili çok çarpıcı bir anektodu anlattı.

Fatih Er, Balçiçek İlter’in moderatörlüğünü yaptığı Karşıt Görüş programında şoke eden bir anektodu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD’ye seyahat gerçekleştiren gazeteci grubunun içinde yer alan Er, Erdoğan’ın darbeci yaveri Ali Yazıcı’ya, ‘Ne zaman darbe yapacaksınız?’ sorusunun yöneltildiğini, albay Yazıcı’nın da, “çok az kaldı” şeklinde espri yoluyla cevap verdiğini söyledi.

“Hepinizi toplayacağım”

Fatih Er, o anları böyle anlattı:

“Uçakta otururken bir arkadaş, yavere, “sayın Komutan ne zaman darbe yapacaksınız?” diye sordu. Ama bunu çok esprili bir şekilde söyledi. Yaver, “çok az kaldı, kısa zaman içerisinde yapacağım, hepinizi de toplayacağım” dedi. Biz hepimiz güldük, ‘bak askerle darbeyi bile konuşabiliyoruz artık’ diyerek.”