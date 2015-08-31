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Cumhurbaşkanı'ndan Sümeyye Erdoğan iddiasına tepki: Bir tane manyağı bulmuşlar...

'Tüm avukatlarımız bu konuda atılması gereken adımları atıyorlar'

31 Ağustos 2015 11:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soru önergesiyle gündeme gelen Lazika İslam Emirliği liderinin Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a evlilik teklifinde bulunduğu yolundaki iddianın çok çirkin olduğunu belirterek, "Bu yakıştırmalar çok çirkin. Bir tane manyağı bulmuşlar, bu şekilde böyle bir ahlaki olmayan yola başvuruyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk defa düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Erdoğan, başta kızı Sümeyye Erdoğan olmak üzere ailesi ile ilgili çıkan yalan haberlerle ilgili açıklamalar yaptı.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Başta şahsım olmak üzere bütün ailemi tabii ki yaralıyor, tedirgin ediyor, üzüyor. Bu yakıştırmalar çok çok çirkin. Bir tane manyağı bulmuşlar, bu manyak üzerinden Türkiye'deki uzantısı da bakıyorsunuz, o da kalkıp adeta ona bir taşeron oluyor. Bu şekilde böyle bir ahlaki olmayan yola başvuruyorlar. Bizim başvuracağımız tek yol var, hukuk. Tüm avukatlarımız bu konuda atılması gereken adımları atıyorlar. Burada tabii yazılı, görsel medya olsun, sosyal medya olsun hepsinde bu ahlaksızlık ne yazık ki var. Bizim bir şeyimizi daha gösteriyor. Twitter konusundaki hassasiyetimin ne olduğu ortaya çok açık, net çıkıyor. Bu konuda özellikle yazılı ve görsel medya olarak, sizlerin de sosyal medya içinde çalışmalarınız var, hep birlikte bir dayanışma içerisinde ülkemizde bunu da tam çizgisine oturtmamız lazım."

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