"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan Genco Erkal, yarın hâkim karşısına çıkacak

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal (83) hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yarın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Usta sanatçı Genco Erkal’ın sosyal medya paylaşımları hakkında 5 yıl önce emniyete yapılan ihbarın değerlendirilmesi üzerine, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Usta tiyatrocu, 2'si 5 yıl önce yapılmış toplamda 3 sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturmaya tabi tutulmuş ve 19 Nisan 2021’de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermişti.

Genco Erkal, savcılığa ifade verdikten sonra yaptığı açıklamada paylaşımlarının hiçbirinde Cumhurbaşkanı'na hakaretin söz konusu olmadığını söyleyerek, “Başkanlık sistemine, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların, düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına, doğanın katledilmesine, betonlaştırılmasına, yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk ekonomik düzene, laik bir ülkede din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasına ve sürekli dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma sonunda İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edilerek dava açıldı. Genco Erkal, yarın (25 Kasım) hakim karşısına çıkacak.

Erkal, dün akşam saatlerinde, sosyal medya hesabından, “25 Kasım sabahı bu adresteyim. 16. Asliye Ceza Mahkemesi” paylaşımı yaptı.

Erkal 19 Kasım'da yaptığı paylaşımda, "25 Kasım günü Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyorum. Suçum, Twitter paylaşımlarımda, 1-Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulamak. 2-Kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek. 3-Ayder Yaylası'ndaki yapılaşma girişimine karşı çıkmak. 4-Türk usulü başkanlık sistemini eleştirmek" demişti.

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