Fazıl Say: Genco Erkal sanatın kıymetlisidir, duruşmasında biz orada olacağız

Piyanist Fazıl Say, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan sanatçı Genco Erkal'ın 25 Kasım'daki duruşması için dayanışma çağrısı yaptı.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2013’te “Twitter’da retweet’lediklerimden dolayı 10ay hapis hükmün ertelenmesi cezası” çıkmıştı.İnsan yalnız hissediyor. Umutsuzluğa kapılıyor. Genco Erkal’da bu olmasın. 25 Kasım saat 10.20’de biz orada olacağız. Hepimiz olalım. Genco sanatın kıymetlisidir." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Genco Erkal: Suçum, Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamak, kaç çocuk yapılacağına karışmasın demek