Fazıl Say: Genco Erkal sanatın kıymetlisidir, duruşmasında biz orada olacağız
"Hepimiz olalım”
Genco Erkal - Fazıl Say
19 Kasım 2021 14:56
Piyanist Fazıl Say, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan sanatçı Genco Erkal'ın 25 Kasım'daki duruşması için dayanışma çağrısı yaptı.
Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2013’te “Twitter’da retweet’lediklerimden dolayı 10ay hapis hükmün ertelenmesi cezası” çıkmıştı.İnsan yalnız hissediyor. Umutsuzluğa kapılıyor. Genco Erkal’da bu olmasın. 25 Kasım saat 10.20’de biz orada olacağız. Hepimiz olalım. Genco sanatın kıymetlisidir." ifadesini kullandı.