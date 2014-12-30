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Politika

'Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanmasını biz de uygun buluyoruz'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cizre'de meydana gelen olayların arkasında, PKK'nın içindeki derin yapılanmaların olduğunu söyledi

30 Aralık 2014 00:26

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesini uygun bulduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Arınç'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanmasını biz de uygun buluyoruz ve bundan istifade edebileceğimizi de ümit ediyoruz. Muhalefet farklı anlamlar yüklüyor ama Cumhurbaşkanımızın bu yetkisini kullanmak istemesini takdirle karşılıyoruz.

Tarihi Cumhurbaşkanı ve Başbakan görüşerek birlikte belirlediler. Bakanlar Kurulu'nu toplantıya davet etmek ve kendi başkanlığında bu toplantının yapılmasını talep etmek Cumhurbaşkanımızın elbette hakkıdır.

 

'Çözüm Süreci'ndeki ilerlemelerden bu derin yapılar rahatsız'

 

Bu olaylar, yıllardır terörden beslenenlerin, terörü bir rant olarak görenlerin eski alışkanlıklarından vazgeçmemek için ayak sürüdüklerini, PKK içerisinde derin yapılanmaların olduğunu, Çözüm Süreci'ndeki ilerlemelerin bu derin yapıları rahatsız ettiğini, son derece otoriter bir yapıya sahip olan örgütün bölge genelinde herhangi bir farklılığa, değişik bir sese ve renge de tahammül edemediklerini gösteriyor" dedi.

 

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