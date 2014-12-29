Erdoğan: Bakanlar Kurulu'nu 19 Ocak'ta toplayacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'da yeni Bakanlar Kurulu'nu toplayıp başkanlık edeceğini söyledi.

Erdoğan, Türk-İş'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakanlar Kurulu'na başkanlık edip etmeyeceğine dair soruya Erdoğan şu cevabı verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa'nın çizmiş olduğu çerçeveler içerisinde yönetilen bir cumhuriyettir. Burası bir kasaba devleti değildir. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak hatırlarsanız 'Anayasa'nın vermiş olduğu yetkileri sonuna kadar kullanırım' demişimdir."

Erdoğan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört ay geçti ve şimdi Ocak ayına giriyoruz. Bu konularda 2014 ve 2015 ile geleceğin bir cumhurbaşkanı olarak Bakanlar Kurulu'nu Anayasa'nın hükmü gerekli gördüğü hallerde başkanlık eder toplar bu hükümdür. Ayın 19'unda Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplayacağım. Orada başkanlık edeceğim.''

Yıldırım'ın açıklaması tartışma yaratmıştı

Bakanlar Kurulu'nu toplayacak olmasının kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Hükümetle Beştepe'nin farklı olması bize farklı tavır sergileyenleri sevindirebilir. Çok güzel bir çalışma olacağı inancındayım" dedi.

AKP İzmir Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Binali Yıldırım, Erdoğan'ın 5 Ocak'taki Bakanlar Kurulu toplantısında başkanlık edeceğini açıklamıştı

Başbakan Ahmet Davutoğlu "5 Ocak’ta böyle bir toplantı yok" demiş, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise "İzmir milletvekili olmanın dışında bir sıfat taşımayan Binali Bey'in bu açıklaması yanlıştır" ifadelerini kullanmıştı.