'Cumhurbaşkanım yap bir babalık'

Çankaya Köşkü’ne mektup yazarak Cumhurbaşkanı Gül’e taleplerini iletenler arasında para isteyen de var, kız isteyen de... İşte “isteyenin bir yüzü, vermeyenin 2 yüzü kara” diyen vatandaşların dileklerinden bir demet.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbinin attığı Çankaya Köşkü, aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla vatandaşların “son umut kapısı” oldu. Köşk’e yılda ortalama 35 bin vatandaş sorunlarının çözümü için başvuruyor. Başvuruların büyük bölümünü parasal yardım ve işe girme istekleri oluşturuyor, iki konuda yaklaşık 9 bin başvuru var.





Köşk kaynakları, ekonomik krizden sonra özellikle kredi kartı mağdurlarının maddi yardım isteklerinde büyük artış olduğunu belirtiyor ancak istenen miktarlar dudak uçuklatıyor:



“Sayın Cumhurbaşkanım 112 bin lira borcum var ve ayda en çok binbeşyüz lira ödeyebilirim. Bunu geri ödemek koşuluyla sizden istiyorum.”



“Cumhurbaşkanım herkesin bir dayısı var, benim sahibim de sen ol, sen istersen bir kredi kolaylığı bulurlar, 20 bin lira kadar ya da sen borç ver.”



Ekonomik taleplerin ardından en fazla başvuru mahkum affı konusunda yapılıyor. Bunların dışında ilginç talepler de var:



“Sayın Cumhurbaşkanım, yalnızlık Allah’a mahsus, ben de 5 yıldır nişanlı olduğum bayanla evlenmek istiyorum. Benim sizden talebim 5 bin lira ama karşılıksız değil, borç olarak. Nişanlımın ataması yapılınca ödemeye başlarız, yeter ki yüzümüzün akıyla bir düğün yapalım. Mutluluk benim de hakkım.”



“Sayın cumhurbaşkanım, sevdiğim kızı istedim, babası vermedi ama eminim sen ya da Hayrünnisa yengem isterse verir, yap bir babalık...”



