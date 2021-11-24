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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz

Dün, Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi

24 Kasım 2021 09:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturmak için mücadele ettiklerini" savunarak, "Türkiye için kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceklerini" söyledi.

Oktay, dövizdeki sert yükseliş kamuoyunda tartışılmaya devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz.Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz. #DevletiminYanındayım" ifadelerini kullandı.

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