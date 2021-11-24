Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturmak için mücadele ettiklerini" savunarak, "Türkiye için kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceklerini" söyledi.

Oktay, dövizdeki sert yükseliş kamuoyunda tartışılmaya devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz.Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz. #DevletiminYanındayım" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Döviz kurlarında son durum