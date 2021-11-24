Döviz kurlarında son durum

Döviz kurlarında oynaklık devam ediyor.

Dün yüzde 20'ye yakın değer kazanarak 13,50 seviyesine kadar yükselen dolar, güne 12,84 lira seviyesinden başladı. Dolar gün içinde ise yüzde 9'a yakın düşerek, 11,60 seviyesinin altına geriledi. Saat 16.02 itibariyle ise dolar 11,68 seviyesinden seyrediyor.

Güne 14,45 liradan başlayan Euro da aynı saatlerde düşüşe geçerek 13 liranın altına geriledi. Euro dün 15,20 seviyesiyle rekor tazelemişti. Euro saat 16.02 itibariyle 13.09 seviyesinden seyrederken, değer kaybı yüzde 8,5 oldu.

Anlık döviz kurları için tıklayın