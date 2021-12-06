Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasında tartışmaya neden olan harekete "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz" şeklinde yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuşan Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Muhalefetin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten biliyordum. Ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne kadar şey varsa karşısında olmak, milletten kopuşunuzun bir göstergesi diye düşünüyorum. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, tükenmişlik sendromu gösterdiğinizi görüyordum.

Hisleri krizleriyle, kaleme kağıda sarılıp karşılıksız mektuplar yazıyor, Türkiye'nin geleceğine kastedenlerden medet umuyorsunuz. Abilerinizden vesayet uzaklarından beklediğiniz cevap gelmeyecektir, gelmez. Çok beklersiniz. Samimiyetsizliğinizi tüm milletimiz biliyor.

Helalleşme de neymiş, sadece insanları avutmak, sömürmek deyip beş ay sonra sözde helalleşme yolculuğuna çıkan tutarsızlığınızı da hepimiz görüyoruz. İşi gücü bırakıp devlet kapısını dayanan zorba tavırlarınızı ise hepimiz hayretle izliyoruz. Elinizde taş, sopa, molotof eksik. Onu da görsek şaşırmayacağız. Ne de olsa farklı ittifaklar içerisindesiniz.

Şehit yakınlarına küfredenler, plan bütçede sonradan "kastımı aştım" diyerek, devletin üst düzey yöneticilerine, bürokratlarına "kucağımıza düşecekler diye üslubunu bozanlar bize onurdan şahsiyetten bahsedemezler. Bizler onurumuzla çalışıp, gerektiği yerde de gerekenleri konuşur yaparız. Ormanları yakanları görmek istiyorsanız içinize bakın.

Bu listeye zulüm ettiklerinizi, yok saydıklarınızı, hakir gördüklerinizi yazacaksınız. Darbelerle yok ettiğiniz nesillerle, üniversite kapasından çevirdiğiniz başları kapalı kızlarımızla helalleşebilecek misiniz? Gazilerimizle, şehit aileleriyle helalleşebilecek misiniz? Dil ile ikrar yetmez, bunu kalp ile tasdik, icraat ile onaylatmak etmek gerekir.

Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz.

PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemiz sizi rahatsız mı ediyor? Sizi rahatsız etse de biz mücadelemize devam edeceğiz."

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir