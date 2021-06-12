Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Marmara'daki deniz salyası sorununun nedenini buldu: CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durum!

Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Fuat Oktay, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin olarak, "Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak CHP'yi suçladı.

Oktay, 2019 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa'da iptal ettiği arıtma tesisi için düzenlediği 'temel atmama' törenine atıfta bulunarak şunları yazdı:

"Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır. Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır."

İmamoğlu, projeyi iptal etmişti; "1 milyar 525 milyon liralık maddi yük bertaraf edildi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihale süreci tamamlanan Silahtarağa Arıtma Tesisi projesini 2019'da 'İhtiyaç yok" diyerek iptal etmişti. İmamoğlu iptal edilen projeyle ilgili “temel atmama” töreni düzenlemişti.

Tesisin iptal edilmesiyle 1 milyar 525 milyon liralık maddi yükün bertaraf edildiğini, inşaat alanı içerisindeki Eyüpsultan Belediyesi’ne ait spor tesisi, düğün salonu, İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait binanın yıkılmasının önüne geçildiğini belirten İmamoğlu, "Bu ‘temel atmama’ töreni, literatüre girmiştir. Bundan sonra umuyorum hiç ihtiyaç duymayacağımız bir tören yapalım istiyorum. Bir daha böyle bir tören olmasın” demişti.

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