Cumhurbaşkanı Yardımcısı normalleşme adımlarını yorumladı: Hazıra dağ dayanmazdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşme adımlarının atılmasına ilişkin, “Hazıra dağ dayanmaz… Bir süre daha sokağa çıkmayalım, tamam. Ama bu normalleşme sürecini adım adım hayata geçirirken, kazançlardan, mücadelemizdeki kazanımlarımızdan geri adım atmak, oradan bir şey kaybetmek istemiyoruz." yorumunu yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Oktay, "Geleceği çok pozitif görüyoruz” dedi. Oktay, "Son derece kontrollü şekilde gidiyoruz. Bu savaş henüz bitmedi" diye konuştu.

Sarıkaya, Oktay'ın bu aşamada AVM’lerin açılmasından, yeni normalleşme süreçlerinin başlamasına kadar atılan adımların gerekçesini bir atasözü ile tanımladığını dile getirdi. Oktay, “Hazıra dağ dayanmaz… Bir süre daha sokağa çıkmayalım, tamam. Ama bu normalleşme sürecini adım adım hayata geçirirken, kazançlardan, mücadelemizdeki kazanımlarımızdan geri adım atmak, oradan bir şey kaybetmek istemiyoruz. Eğer kazanımlardan kaybedersek sonrasında daha büyük sıkıntıya düşeriz. Elde ettiklerimizi de koruyarak, onları da tamamen kaybetmeden adım adım gitmeliyiz" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın