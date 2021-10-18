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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bürokratlara seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP lideri bürokratlara, "Emir almıştım, diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun" diye seslenmişti

18 Ekim 2021 15:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bürokratlara seslenerek "Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyursunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Okay, "Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu’nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak “ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan” gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih;
 
Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler.
 
Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır.
 
Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır.
≈."
 

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Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum. Unutmayın, Türkiye devletini şahıs devletine değiştirmiş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına zorlanmış bir kısım devlet memurları var bazıları çok baskı altında bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; ‘efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık’ diyecekler. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin” ifadelerini kullanmıştı.
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