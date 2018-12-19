Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 gazetecinin basın kartı iptal edildi

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel\'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son üç yılda bin 954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı. Oktay, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan kurumlarda çalışan 705 kişinin de basın kartının iptal edildiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartı taşıyanları, basın kartı iptal edilenleri, kart almak için başvuran gazetecileri ve FETÖ\'cü olduğu gerekçesiyle kartı iptal edilen kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

\"BASIN KARTI SAHİBİ GAZETECİ 15 BİN 206\"

Sertel\'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu bilgileri verdi: \"29 Kasım 2018 tarihi itibarıyla, basın kartına sahip basın mensubu sayısı 15 bin 206\'dır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında değerlendirilecek 581 başvuru bulunmaktadır. Basın kartı iptal işlemleri, Basın Kartı Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında bin 954 basın kartı iptal edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren \'milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu\' gerekçesiyle kapatılan medya kuruluşlarında çalışan ve aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığı ya da görevi ile ilişkisi kesildiği bildirilen 705 kişinin basın kartı iptal edilmiştir.\"

\"GAZETECİLERİ PERİŞAN EDEN İKTİDAR\"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, açıklanan tabloya göre \'son üç yılda basın kartı sahibi gazetecilerin yüzde 10\'unun kartının iptal edildiğini\' belirterek, \'gazetecileri ve gazeteleri perişan eden, özgürlükleri kısıtlayan bir iktidarın\' olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak geçmişte Basın Kartı Komisyonu\'nda görev yaptığını anımsatan Sertel, şunları söyledi:

\"Önce BYEGM lağvedildi, İletişim Başkanlığı\'na devredildi. Basın Kartı Yönetmeliği\'nde yapılan değişikliklerle gazetecilerin özgürlükleri kısıtlandı. Basın meslek örgütlerinin görüşünü almadan, \'oldu-bitti\' ile hazırlanan ve yayımlanan son yönetmelikle birlikte basın kartının işlevi yok edilme noktasına getirilmiştir. Basın meslek örgütlerinin, gazetecilerin ve sendika temsilcilerinin ağırlıkta olduğu 15 kişilik basın kartı komisyonu, ilk önce 13\'e şimdi de 9\'a düşürüldü. Komisyon\'da meslek örgütlerinin, sendikaların, basın kartı sahibi gazetecilerin temsiliyeti 1\'e indirildi. Türkiye\'nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu, kamuya yararlı basın meslek örgütleri İzmir, Ankara ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinin bu komisyonda mutlaka yer alması gerekir. Adında Türkiye olan, gazetecilik olan Türkiye Gazeteciler Sendikası\'nın da bu komisyonda yer alması gerekir. İlk basın kartı komisyonu toplantısını dikkatle takip edeceğim.\"