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Politika

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Tekvando Milli Takımı'nın antrenörlerini kabul etti

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu'nca Gençler Milli Takım Antrenörlüğü'ne seçilen Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nin sporcuları Volkan Sersan ve takım antrenörleri Hasan Hüseyin Kılınç ile Şiho Mete, Cumhu

29 Ekim 2017 20:43

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu\'nca Gençler Milli Takım Antrenörlüğü\'ne seçilen Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nin sporcuları Volkan Sersan ve takım antrenörleri Hasan Hüseyin Kılınç ile Şiho Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Konya\'daki programı sırasında Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım\'ın kampında görevli antrenörler, Erdoğan ve Yıldırım\'la yaptıkları kısa görüşme sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. Antrenörler, bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 1-5 Kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'nde yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası için Konya\'da kampta olduklarını söyledi. Milli antrenörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım\'a, Türkiye Tekvando Federasyonu\'nca kendilerine verilen bu görevi en güzel şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü  Mehmet Baykan ile Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin\'in her konuda destek verdiklerini anlattı. Sohbet havasındaki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tekvando, ülkemiz için önemli bir branş. Çalışmalarınıza dikkatle devam edin. Allah, yardımcınız olsun\" diye konuştu. Başbakan Yıldırım ise milli takımın teknik ekibine, \"Antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Sizlere güvenimiz tam. Türk sporu, her alanda başarılı olmaya devam ediyor. Tekvandonun da ülke sporumuz adına gurur verici başarılar aldığını yakından takip ediyoruz\" dedi.

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