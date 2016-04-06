"Cumhurbaşkanı, 'tek adamlık' hayali için bilerek 'iki başlılık' görüntüsü yaratıyor"

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında son dönemde ortaya çıkan anlaşmazlıklara ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı, bilerek böyle bir “iki başlılık” görüntüsü yaratıyor" iddiasında bulundu. "Kendi seçip partinin başına getirdiği ve Başbakan yaptığı bir insan ile böyle temel konularda görüş ayrılıkları içinde olmaları biliyoruz ki mümkün değil" görüşünü dile getiren Yılmaz, "Bu sistemin 'iki başlılık yarattığını' herkese göstermek istiyor ki yapılacak anayasa değişikliğinde 'tek adamlık' hayaline kamuoyunda destek yaratabilsin" ifadesini kullandı.

Diyarbakır ziyareti dönüşü çözüm süreciyle ilgili "PKK, 2013 Mayıs’ına dönerse herşey konuşulabilir" açıklaması yapan Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ortada müzakere edecek de görüşecek de bir konu yoktur” çıkışı sonrası yeni bir açıklama yaparak, "Bizden kimse elinde silah ve kan olan terör örgütünü muhatap alacağımızı beklemesin" demişti.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "Olur böyle vakalar" başlığıyla yayımlanan yazısından (6 Nisan 2016) bazı bölümler şöyle:

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da gazetecilerle sohbet ederken “PKK, 2013 Mayıs’ına dönerse her şey yeniden konuşulabilir” dedi.

Başbakan, bunun için PKK’nın silahlı unsurlarını Türkiye dışına çıkarması gerektiğini belirtti.

Başbakan’ın bu sözleri söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı da dönünce Kızılay Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.

Bu konuşmasında “Çözüm süreci başlamalı” diyenleri oldukça ağır sözlerle eleştirdi. Bu görüşte olanların PKK’nın güdümünde hareket ettiğini belirtti.

Ve sonra şunu söyledi:

“Biz çözüm süreci dedik, onlar aldattılar. Onların hiçbir sözüne güvenilmez artık, bitti. Ortada müzakere edilecek de, görüşülecek de bir konu yoktur.”

Devletin zirvesindeki iki kişinin, iki gün arayla birbirinin tam tersi sözler söylemiş olmaları gerçekten ilginç.

Belli ki Cumhurbaşkanı ile Başbakan, Güneydoğu’da aylardır süren ve kentlerin yıkılmasına, yüzlerce cana mal olan bir konuda farklı düşünüyorlar.

Normal olarak bu konuda yetki Başbakan’ın olmalı.

TBMM’ye karşı sorumlu olarak icranın başında o var çünkü.

Ama yine biliyoruz ki Türkiye’de işler artık “normal” değil.

Bir de “paralel icra” oluştu ve bu icranın başında da Cumhurbaşkanı var.

Böyle önemli konularda bile farklı şeyler söyleyebiliyorlar.

Cumhurbaşkanı, Başbakan’ı sıkça bu durumlara düşürüyor.

Kendi seçip partinin başına getirdiği ve Başbakan yaptığı bir insan ile böyle temel konularda görüş ayrılıkları içinde olmaları da biliyoruz ki mümkün değil.

Ama Cumhurbaşkanı, bilerek böyle bir “iki başlılık” görüntüsü yaratıyor.

Amacının ne olduğunu biliyoruz:

Bu sistemin “iki başlılık yarattığını” herkese göstermek istiyor ki yapılacak anayasa değişikliğinde “tek adamlık” hayaline kamuoyunda destek yaratabilsin.

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