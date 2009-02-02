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Politika

Cumhurbaşkanı, Suudi yolcusu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3-6 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan'da bulunacak.

02 Şubat 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Gül, Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın davetlisi olarak, Kral Abdullah’ın 2006 ile 2007 yıllarında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretleri iadeten, 3-6 Şubat 2009 tarihlerinde Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Gül’ün Kral Abdullah ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Bu çerçevede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye’nin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ilişkileri de gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Gül’ün bu vesileyle üst düzey Suudi yetkilileri kabul etmesinin de öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Riyad ve Cidde’de Sanayi ve Ticaret Odalarını ziyaretle, Türk ve Suudi iş adamlarına hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Suudi Arabistan’daki temas ve incelemeleri çerçevesinde Cidde’deki İKÖ Sekretaryasını ve İslam Kalkınma Bankasını da ziyaret edeceklerdir.”

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