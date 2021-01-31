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Çevre

Cumhurbaşkanı kararıyla 15 yaylanın statüsü değişti; yaylalar imara açılabilecek

Hıdırnebi Yaylası

31 Ocak 2021 12:19

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsü Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırıldı. Kararla birlikte yayla alanı olmaktan çıkarılan yerler imara açılabilecek. Listede Trabzon’daki  Hıdırnebi Yaylası da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Trabzon’un Akçabat İlçesinde bulunan Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2, Bolu’nun Göllü Ören, Yaylabeli ile Amasyna’nın Ahmetoğlu, Keşbeli, Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar yaylarının statüleri kaldırıldı.

Kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı' olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir” denildi.

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