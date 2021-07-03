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Eğitim

Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

03 Temmuz 2021 08:48

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, bazı eğitim kurumları bünyesinde 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince alındı.

Recep Tayyip ErdoğanKocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiErzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİzmir Tınaztepe Üniversitesi
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