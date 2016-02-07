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Cumhurbaşkanı: İmralı hiçbir zaman hükümetin muhatabı olmaz, MİT görüşebilir

Erdoğan'dan Zana'ya: Önce git yemin et. Yemin ettikten sonra, herhangi bir pazarlık kaydı olmaksızın benden bir randevu istersen, kabul ederim

07 Şubat 2016 10:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesinin söz konusu olmadığını söyleyerek, "İmralı hiçbir zaman hükümetin muhatabı olamaz, kesinlikle olmamalıdır da. İmralı ile devletin çeşitli kurumları, başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere görüşebilir" dedi.

Güney Amerika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi: 

Ben ‘Çözüm süreci buzdolabındadır’ dedim. İmralı hiçbir zaman hükümetin muhatabı olamaz, kesinlikle olmamalıdır da. İmralı ile devletin çeşitli kurumları, başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere görüşebilir. Hükümet de ona göre adımlar atar. Mesela milletvekillerine müsaade ediyorduk, gidiyorlardı. Ama daha sonra dedim ki arkadaşlara, kesinlikle milletvekillerinin de gitmemesi lazım. Müsaade edildi de ne netice aldık? Bunların şov yapmasına fırsat vermenin bir anlamı var mı? Leyla Hanım konusuna gelince. Önce git yemin et. Yemin ettikten sonra, herhangi bir pazarlık kaydı olmaksızın benden bir randevu istersen, kabul ederim. 

 

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