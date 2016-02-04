'İmralı Notları' kitabından: Öcalan, "Nevruz mesajı AKP'yle ortak mutabakattı" demiş!

HDP'nin İmralı Heyeti ve Abdullah Öcalan arasında 2013 yılında İmralı'da gerçekleşen görüşmelerine ilişkin notların yer aldığı “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa” kitabından yayımlanan yeni bölümde Öcalan'ın "Nevruz bildirisinde de dönemin ruhundan bahsettim. Oradaki önerilerimin bazıları onların katkısıydı, ben de onayladım. Yani ortak mutabakattı" dediği ortaya çıktı.

Odatv'nin kitaptan derlediği bölümler de şu ifadeler yer aldı:

Selahattin Demirtaş: (S. 100) Rojava'da ÖSO'dan ayrılan El Kaide'ye bağlı gruplardan El Nusra'nın bir saldırısı yaşandı. Özellikle Serekani ve çevresindeki köylerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Türk basınına göre bugün sabah saatlerinde El Nusra üç bin kadar militanıyla bir saldırı daha başlatmış.

Öcalan: Eğer sayıları gerçekten üç bin filansa, o zaman bunun yarısından fazlası Muhaberat'ın işidir. Muhaberat bunu yapar. İyi araştırsınlar, arkasında onlar olabilir. Beşir Atalay ve Davutoglu ile tartışacaksınız. Burada bir oyun var deyin. Dünden beri bunlara anlatmaya çalışıyorum. Sayın Erdoğan bilmeli ki, bunlar çözümü hedefliyor. Yetkililer de bunu tartışıyoruz. Suudi falan para veriyor bunlara deniyor. Ama bilmeliler ki, bunlar Türkiye'yi hedefliyor. Suriye tecrübem vardır, iyi biliyorum.

Heyete de söyledim. Mursi'nin düşürülmesi Erdoğan'ın düşürülmesidir. Dün yetkili anlatıyordu işte. Mursi'ye "Seni düşürecekler dedik, adam halen gülüyordu" dedi. Ben de Menderes olayını hatırlattım. Erdoğan'da da Menderes sendromu var. Kendisini Mursi gibi düşürecekler, ama ciddiye almıyor. PYD'nin özerklik açıklamasına takılmışlar. Orada zaten iki yıldır fiilen özerklik yok mu? Başladığından beri vardır. Değişen bir şey yok ki. Mursi nasıl gittiyse Suriye üzerinden bunun aynısını yaparlar. Davutoglu bize karşı açıklama yapacağına, bu olanları doğru anlamalıdır.

Öcalan: (S. 102) PKK'yı mali açıdan Avrupa'da çökerteceklermiş. Yapamazlar da zaten. Asıl hedef PKK- Türkiye çözüm sürecidir. Beşir Bey'e de anlatın. Öcalan deneyimlidir, bur bir provokasyondur deyin. Dikkat edin, bunu MASAK yasalarına dayanarak yapıyorlar. Lice'deki esrar operasyonları da öyledir. On yıldır niye yapmıyorsunuz? Zaten karakolların yanında bu iş yapılıyor. Yüzde 90'i da askerin cebine gidiyor. Çiller döneminde de Yüksekova'dan bu ticareti yapıp bütçeye yirmi milyar dolar kattılar. Savaşı buradan finanse ediyorlardı. Beşir Bey'e anlatın. Esrar falan yalandır, bizde yasaktır zaten, mali açıdan bizi çökertmek de imkansızdır.

Ben burada devletle görüştüm. Siyasi görüşmeler sizinle olur. Belki gerekirse haftalık görüşmeler bile yapabilirsiniz.

Beşir Bey'e söyleyin, "Öcalan gerçekten sizi korumak istiyor" deyin, yoksa sizi Mursi'ye çevirirler. İşte PYD saldırı provokasyonları budur.

PKK'yı bitireceğiz diye sürekli bunları heveslendiriyorlar. Utah merkezli akademisyenlerin işidir bunlar. Erdoğan'ın da etrafını sarıp teslim almışlar. Geçmişte benimle görüşen askerleri de böyle kandırıp sonra Ergenekon'dan içeri aldılar. Gerçi aralarında JİTEM mensupları, suç işlemiş olanlar da vardır, yanlış anlaşılmasın. Amaçları Kürt-Türk çatışması çıkarmaktır.



"Bildiriye AKP katkı yaptı, ben de onayladım"





Öcalan: (S. 140) AKP oyalamayı seviyor. Ben buna rodeoculuk diyorum. Benim artik buna tahammülüm olmaz. Devlet de bunu kaldırmaz. Bu öyle üzerinde çok tartışılacak şeyler de değildir. Nevruz bildirisinde de dönemin ruhundan bahsettim. Oradaki önerilerimin bazıları onların katkısıydı, ben de onayladım. Yani ortak mutabakattı.

Pervin Buldan: (S. 85) Aysel Tuğluk'un bir isteği vardı. Dicle olaylarını değerlendirirken kendisini eleştirmişsiniz. Siyaseti beş para etmez demiştiniz. Kendisini düzeltmek istiyor, nerede yanlış yaptım diye soruyor.

Öcalan: O zaman için söylemiştim. Kafasına gaz bombası gelseydi ne olurdu? İkinci bir Sakine olayını yaşamak istemiyoruz. O sözü herkes için söyledim. Herkes dikkat etmelidir .

Öcalan: (S. 155) Şimdi yazın önemlidir, 15 Ekim yeni bir başlangıçtır. Paralel devlete teslim olmayacağız. Devletle görüşmeye devam edeceğim. Paralel devlet KCK operasyonlarını yaptı, MİT yapmadı. Adamlar güçlü. Başbakan çok istedi, bu Balyoz davaları ve benzeri. Adamlar güçlü. Başbakan kendi Genelkurmay Başkanını bile içeri atılmaktan kurtaramadı. Ben PKK savaşından kaçınıyorum. Ben paralel devletin savaşını önlemek istiyorum. Vekalet savaşını bize dayatıyorlar. Beşir Bey'e anlatın. Iraktaki, Suriye'deki vekalet savaşıdır. Ben korumak istiyorum, ama bir yasa bile çıkaramıyorlar.

Paralel devlet, AKP yönetimi, KCK yönetimi var. Çözüm gelişmezse bu üç yönetim arasında çatışma riski artar. bunları Beşir Bey'e dışarıya aktarmadan yapın. BDP ile yapılmasını istiyordu.

AKP hükümeti tek taraflı çözüm sürecini kullanmaya devam ederse, KCK de tek taraflı bunu yapacaktir. Beşir Bey'e "Ne kadar hızlı yapabilirsek o kadar da çatışma riskini azaltırız" deyin. Bir haftaya kadar anlamlı müzakereye geçilsin.

Öcalan: (S. 135) Size de (Demirtaş için) toy demiştim, kusura bakmayın lütfen.

Demirtaş: Estağfurullah Başkanım, eleştirileriniz değerlidir.

Öcalan: Ben kendimi bile eleştiriyorum. Yanlış anlaşılmasın, sosyolojik yaşla biyolojik yaş değişebilir.

(Yetkiliye hitaben) Ben basit bir köylü adam gibi görünebilirim. Ama ölsem bile aşılacak bir önderlik değilim. O nedenle bilmem dünyada ilk yüzde falan aldılar beni.

Siz mümkün oldukça televizyona çıkın. Pervin Hanım da çıksın.

Devlete de güvenmeyin. Devlet nedir? Ben devleti inşa ediyorum. Kürtleri de devlete inşa ediyorum. Devleti Kürtleştirip Kürtleri de devletleştiriyorum. Bu on tane sahte Kürt devletinden daha iyi bir şeydir. Ama bunun için kendinizi hazırlayın, yetkinleştirin. (17 Ağustos 2013)