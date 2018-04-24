Cumhurbaşkanı ile CHP'li Özel arasındaki ‘Haddini gösterirdim' gerilimine Kılıçdaroğlu da dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında, dün TBMM’de gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumu sonrasında başlayan gerilime, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. CHP’nin Meclis’teki grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa Milletvekili Özel’e yönelik olarak dile getirdiği “Aşağıda olsam ağzının payını verirdim” şeklindeki sözleri eleştiren Kılıçdaroğlu, “Orası zaten senin yerin değil ki, sen aşağı geleceksin aşağı. Çık karşıma, Çık karşıma da kim kimin ağzının payını veriyormuş 80 milyona göstereyim. Ben vereyim sana ağzının payını” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin 23 Nisan Özel Oturumu’nda Kılıçdaroğlu'nun OHAL'e yönelttiği eleştirilere tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın CHP'li 15 milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasına atıfta bulunarak "Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır" demesi ve CHP Genel Başkanı’ın darbe girişimi sırasında İstanbul’da bulunmasıyla ilgili tartışmalara atıfta bulunması üzerine tansiyon yükselmişti. Elitaş’ın ardından söz alan CHP’li Özel, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesi siyasilerin nerede olduklarına dair tartışmayı devam ettirerek, "15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda İstanbul Vali Yardımcısının ve İstanbul Emniyet Müdürünün kayıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evden alınmış, bilinmeyen bir yöne doğru yola çıkmış. Jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. İkinci ve son husus: İstanbul Emniyet Müdürü bugünkü Genel Başkanlarının kendisini defalarca telefonla aradığını tutanak altında söylemiş, kule temizlendikten sonra, darbeciler havaalanından ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş, inişten sonra hangarda geçen dört saat hâlâ izaha muhtaçtır izaha” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, Özel’in sözlerine “O gece tanklar senin Genel Başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklara ‘Alçakları vurun’ demiştir, bu mücadeleyi yapmıştır” sözleriyle tepki gösterirken; TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğindeki 23 Nisan resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı da sert açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü" diye konuşmuştu.

CHP’li Özel ise Erdoğan’ın sözlerinin ardından T24’e yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

“Ağzımın payını, bana verilmesi gereken dersi nerede vermek istiyorsa ben hazırım! Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP’li Özel arasındaki tartışmaya bugün de CHP Genel Başkanı dahil oldu. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, konuya dair olarak “Dün 23 Nisan'dı sözlerime öyle başlamıştım. Konuşmamdan çok rahatsız oldu. Rahatsızlık üzerine grup başkanvekilimiz bunlara cevap verdi. Bay Recep alınganlık göstermiş, "Ben olsaydım aşağıda olsaydım sadece ağzının payını değil, dersini de verirdim" demiş. Orası zaten senin yerin değil ki, sen aşağı geleceksin aşağı. Çık karşıma, ben vereyim sana ağzının payını” ifadelerini kullandı.