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Politika

Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi her pazartesi toplaması garip kaçar

'Anayasal yetkisini kullanıyor. Bunda garip bir durum yok, ama...'

12 Ocak 2015 13:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’nu 19 Ocak’ta ‘Ak Saray’da toplama kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Erdoğan’ın kabineyi her pazartesi çağırmasının garip kaçacağını" söyledi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre Bursa’da yerel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Arınç, Erdoğan’ın kabineye başkanlık etmesinin anayasal yetkileri arasında yer aldığına dikkat çekti. Ancak bunun her toplantıda gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi. “Anayasal yetkisini kullanıyor. Bunda garip bir durum yok. Her pazartesi gelin Köşk’te toplanalım derse bu garip kaçabilir.” dedi.

 

'Kabahat muhalefetin'

 

Cumhurbaşkanı’nın bu yetkiyi seçilmesinden beş ay sonra kullandığına vurgu yapan Arınç, anayasal yetkisini kullanmasında ‘garip bir durum’ olmadığını ve konunun yarı başkanlıkla doğrudan ilgisi bulunmadığını savundu. Erdoğan’ın başkanlık sisteminden yana olduğunu herkesin bildiğini belirten Arınç, anayasa çalışmalarında başkanlık sisteminin tartışılmasına karşı çıkan muhalefet partilerini suçladı. Arınç, 2007’de cumhurbaşkanlığı seçimini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan ve ‘367 oy ile seçemezsiniz’ kararının çıkmasına neden olan CHP’ye yüklendi: “Gül Parlamento’da seçilseydi biz de anayasa değişikliği yapıp halkın önüne gitmeyecektik. Kabahat kendilerinde.”

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