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Politika

Cumhurbaşkanı Gül’ün Irak ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Gül’ün kulak rahatsızlığı nedeniyle 20-21 Aralık tarihinde yapılması planlanan Irak seyahati ertelendi

16 Aralık 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Gül’ün kulak rahatsızlığı nedeniyle 20-21 Aralık tarihinde yapılması planlanan Irak seyahati ertelendi

Kulağındaki rahatsızlık nedeniyle bayramda Diyarbakır’a gidemeyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak ziyaretini de ertelemek zorunda kaldı.

20 Aralık tarihinde gerçekleşmesi planlanan ziyaret için karar bugün belli oldu. Doktor muayenesinden geçen Cumhurbaşkanı Gül’ün Irak, Rusya, Filistin ve İsrail’e yapacağı geziler ertelendi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kulaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bayramdan önce 15 günlük tedaviye başlanmış, doktorlar Cumhurbaşkanı Gül’ün uçağa binmesini de yasaklamıştı. Gül’ün kurban bayramında Diyarbakır’a yapmayı düşündüğü gezi de aynı rahatsızlık gerekçesiyle ertelenmişti.

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