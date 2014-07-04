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Politika

Cumhurbaşkanı Gül'ü ziyaret eden İhsanoğlu'ndan zafer işareti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyarette bulunan Köşk adayı Prof. İhsanoğlu 'Cumhurbaşkanıyla olan dostluğumuz, hukukumuz çok eskiye dayanır' dedi

04 Temmuz 2014 10:05

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e nezaket ziyaretinde bulunan CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, Köşk'ten ayrılırken zafer işareti yaptı.

Cumhurbaşkanı Adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Tarabya Köşkü’ne gelerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından İhsanoğlu köşkten ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı Gül ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanıyla olan dostluğumuz, hukukumuz çok eskiye dayanır. Kendisi çok tecrübeli bir devlet adamı ve cumhurbaşkanlığı döneminde çok önemli tecrübeler kazandı. Kendilerine bir nezaket ziyaretinde bulundum. Ayrıca ülkemizin değişik meseleleriyle ilgili görüştük. Özellikle dış meselelerle ilgili, etrafımızla olan bitenle ilgili faydalı bir görüşme yaptım. Bu görüşme çok olumlu bir şekilde seyretti ve ben bu görüşmeden çok mutlu ve umutlu ayrılıyorum” dedi.

Bir basın mensubunun, “Cumhurbaşkanı Gül adaylıkla ilgili neler söyledi size?” sorması üzerine ise İhsanoğlu, “ Artık o kadarını söylemeyeyim değil mi? İki dost arasında kalsın” diye konuştu.

İhsanoğlu, “Gül cumhurbaşkanlığına veda ediyor. Onunla ilgili bir konuşma geçti mi aranızda?” sorusuna ise, “Elbette değişik şeyler konuştuk ama takdir edersiniz Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı şeylerin ötesinde benim bir şey açıklamam uygun düşmez. Gayet samimi, içten, kendisi başarılar diledi, iyi temennilerini ifade etti. Ben de gayet mutlu ve umutlu ayrılıyorum” yanıtını verdi.

Açıklamalarının ardından aracına binen İhsanoğlu, basın mensuplarına zafer işareti yaparak köşkten ayrıldı.

İhsanoğlu, salı günü Cemil Çiçek'le gerçekleştirdiği görüşme sonrası zafer işareti yapmış, dikkat çekmişti.

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