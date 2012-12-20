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Göktürk-2 törenine Abdullah Gül çağrılmamış

Cumhurbaşkanı Gül'ün neden davet edilmediğine ilişkin Başbakanlık yetkilileri, töreni kendilerinin düzenlemediğini, organizasyonun ev sahibinin Başbakanlık olmadığını belirtti

20 Aralık 2012 23:03

Türkiyenin ilk yerli keşif uydusu Göktürk-2 uzaya fırlatıldı. O törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel başta olmak üzere herkes vardı. Ama, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tören için davet gitmedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün neden davet edilmediğine ilişkin Başbakanlık yetkilileri, töreni kendilerinin düzenlemediğini, organizasyonun ev sahibinin Başbakanlık olmadığını belirtti. Gözler Sanayi Bakanlığı'na çevirildi ama Sanayi Bakanlığı da organizasyonu  TÜBİTAK ve TAİ'NİN yaptığını belirtti.

Köşk kaynakları, devletin attığı bu önemli adımda protokoldeki isimlerin yer aldığı davete Cumhurbaşkanının çağrılmamasının rahatsızlık yarattığını ifade etti.

 

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