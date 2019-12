-CUMHURBAŞKANI GÜL MİMAR SİNAN'IN EVİNİ GEZDİ KAYSERİ (A.A) - 09.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mimar Sinan gibi büyük bir kişiliğe sahip olmanın Türk tarihi ve doğum yeri olan Kayseri Ağırnas için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Gül, Mimar Sinan'ın ölümünün 423. yılı dolayısıyla doğum yeri olan Kayseri'nin Ağırnas beldesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mimar Sinan'ı anma vesilesi ile geldiği beldede hemşehrileri ile beraber olmanın ayrı bir lezzeti olduğunu söyledi. Her insan için kendi memleketi, kendi toprağının taşıdığı öneme işaret eden Gül, "Ben de buraya her geldiğimde gerçekten büyük bir haz duyarım. Bir zamanlar buralarda sizinle başka sıfatlarda bir araya geliyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanınız olarak burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi. Gül, Mimar Sinan'ın 5 asır önce Ağırnas'ta doğduğunu ve 22 yaşına kadar da burada yaşadığını anımsatarak, şunları anlattı: "Daha sonra İstanbul'a gitti. Adı Mimar Sinan ama asıl adı Mimar Koca Sinan olmuştur. Böyle büyük bir mimara, böyle büyük bir kişiliğe Türkiye olarak, Türk tarihinde sahip olmak, sonra Kayseri ve Ağırnas olarak sahip olmak ayrı bir gurur kaynağı. Yaptığı eserlerle 5 asırdır yaşıyor. Osmanlı devletini büyük devlet yapan, büyük devlet adamlarının yanında mimar olarak o da etkili olmuştur. Sadece İstanbul'da değil, Arap ülkelerinden Balkan ülkelerine kadar çok büyük bir coğrafyada eserleri dimdik ayakta duruyor. Bugün hala şan ve şöhretimizi eğer devam ettirebiliyorsak orada kalan eserler ve Mimar Sinan sayesindedir. Onun için Koca Mimar büyük insandır." -"GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMALIYIZ"- "500 yıl önce Selimiyeleri, Süleymaniyeleri, o köprüleri yapan insanların çocukları olarak bugün yaptıklarımıza baktığımızda kendimizi sorgulamamız gerekiyor" diyen Gül, şöyle devam etti: "Şehirlere, evlere baktığımızda, devlet binalarına baktığımızda, o günkü teknolojiyi bilgi ve inşaat malzemelerini, bugünküler ile karşılaştırdığımızda ne büyük ilerlemeler var. Onların bir araya getirip ortaya koyduğu eserlere bakınca maalesef çok üzüntülü manzaralar ortaya çıkıyor. Bunları görüp ders çıkararak kendimizi eleştirmemiz, mimaride yeni bir nefesin ortaya çıkması gerekiyor. Şehircilere, bilim adamlarına, mimarlara, görev düşüyor. Devlet adamları, siyasetçiler, belediye başkanları, onlara öncülük edecek, imkan tanıyacaklar ama esas katılımları mimarlar, mühendisler yapacak. Önce Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas'tan başlayarak, sonra Kayseri'den başlayarak bütün Türkiye'de, her tarafta bu dersi aldığımızı gösterircesine bir yenilenme başlatmamız gerekiyor." Gül, geçen yıl Çankaya'da Mimar Sinan'ı andıklarını ve dünyanın büyük şehirlerinde eserlerini sergilediklerini belirterek, "Bunlar tabii ki yeterli değil. Daha çok tanıtmamız, tanıtmaktan ziyade kendimizin ders alması gerekiyor" dedi. Gül ve beraberindekiler, törenin ardından Mimar Sinan'ın doğduğu evi ziyaret etti. Bu sırada ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen bu bölgenin koruma altına alınması önerdi. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da bölgeyi "Çevre Koruma Alanı" statüsüne alabileceklerini söyledi. Gül de bu konuda çalışma yapılması talimatı vererek, yürütülecek projeyi Cumhurbaşkanlığı himayesine alacaklarını bildirdi. Yöredeki kadınların evin yanında açtığı tezgahta sattıkları el işi örgü ürünlerinden alan Gül, görevlilere de ürünlerin tamamını satın almaları talimatını verdi.