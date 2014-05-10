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Cumhurbaşkanı Gül, Erdoğan’ı sakinleştirmeye çalıştı ama…

Danıştay töreninde Feyzioğlu'nun konuşmasına sinirlenen Erdoğan'ı sakinleştirmeye çalışan Gül'ün çabaları kameralara yansıdı

10 Mayıs 2014 17:09

Başbakan Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 146. Yıldönümü törenleri sırasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmasının uzamasına ve içeriğine kızdı, salonu terk etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, o anlarda Başbakan Erdoğan'ı elini tutarak ve dizine dokunarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

 

Gül engellemeye çalıştı      

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Erdoğan'ın konuşmasını engellemek için 'yapma' şeklinde el işareti yaptığını ve Gül'ün de bu konuşmaya üzüldüğünü söyledi.

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Feyzioğlu, "Sayın Başkan bugün olmasa bile yarın bu fevri çıkışı nedeniyle eminim yaptığının hatalı olduğunu anlayacak benim konuşmamda kendisine teşekkür ettiğimi de görecek” dedi. Feyzioğlu gazetecilerin soruları üzerine bu olay nedeniyle Başbakan'a bir tazminat davası açmayı düşünmediğini de ifade etti.

 

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