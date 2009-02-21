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Politika

Cumhurbaşkanı Gül çitaların kafesinde

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için gittiği Kenya'da başkentteki Nairobi Ulusal Parkı'nı gezdi

21 Şubat 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için gittiği Kenya'da başkentteki Nairobi Ulusal Parkı'nı gezdi.

Cumhurbaşkanı Gül çita sevdi - FOTOGALERİ

Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve heyettekiler, 117 kilometre karelik alana yayılan parkta doğal yaşamı izledi.

İçinde vahşi hayvanlara da doğal ortamında barınma imkanı sağlayan parkı gezen Gül, Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar'ın fotoğraf makinesini alarak zebra, antilop, zürafa ve bufaloların fotoğraflarını çekti.

Gezintinin ardından parktaki hayvanat bahçesini de gezen Gül, evcilleştirilmiş çitaların bulunduğu kafese girdi. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çitaları seven Gül, fotoğraf çektirdi.

Gül'e hayvanat bahçesi hakkında bilgi verildi.



Cumhurbaşkanı Gül, hayvanat bahçesini gezen Kenyalı çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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