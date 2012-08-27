Cumhurbaşkanı Gül bugün taburcu oluyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyarete geldi. Geçirdiği kulak rahatsızlığı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bugün taburcu olması bekleniyor.

Gül, bugün 19.30’da Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelecek. Gül, yarın da Suriye ve artan terör olaylarının masaya yatırılacağı MGK toplantısına katılacak. Gül, çarşamba günü Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılacak.

Perşembe sabahı Çankaya Köşkü’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek olan Cumhurbaşkanı, akşam da Köşk’te düzenlenecek Zafer Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Önceki yıla kadar Genelkurmay Başkanlığı tarafından orduevlerinde düzenlenen bu resepsiyonun geçen yıl itibarıyla Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi kararı alınmıştı. Ancak geçen yıl terör olayları nedeniyle resepsiyon iptal edilmişti.

Smokin yok

Habertürk'ün haberine göre, bu yılki resepsiyona 400 davetli katılacak. Davetiyelerde, davet sahibi olarak “Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül” ismi yer aldı, konuklar da eşleriyle birlikte davet edildi.

Genelkurmay’ın resepsiyonlarında erkekler için smokin şartı vardı ancak Başbakan Erdoğan ve bakanların da aralarında olduğu bazı davetliler resepsiyona takım elbise ile katılıyordu. Köşk’te düzenlenecek resepsiyonda erkeklerin kıyafeti “koyu renk elbise” olarak belirlendi. Kadınlar için “uzun etek”, askerler için “mesdres” tanımlamaları değişmedi.