T24 LogoT24 Logo
Gündem

Resepsiyon ilk kez Çankaya'da olacak

Askerler Gül'ün Köşk'e çıktığı 2007'den bu yana Cumhurbaşkanlığı'nın eşli resepsiyonlarına katılmıyordu

16 Ağustos 2012 16:13

Bu yıl 30 Ağustos Resepsiyonu Başkomutan sıfatıyla ilk kez Gül ve eşi tarafından verilecek.

Ceyda Karaaslan'ın Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçildiği 2007 Ağustos'undan bu yana Köşk'te verilen eşli resepsiyonlara katılmayan asker, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çankaya'ya çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Genelkurmay Başkanı yerine Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde verilecek.

Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ile komuta kademesinin tamamının katılımı bekleniyor. Gerekçesini resmen açıklamasa da önceki komutanlar, örtülü türban boykotu uyguluyor ve Köşk tarafından verilen resepsiyonlara katılmıyordu. Gül'ün cumhurbaşkanı seçildiği ilk yıllarda, Çankaya Köşkü tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu iki farklı şekilde düzenleniyordu. Eşsiz verilen ve öğlen düzenlenen resepsiyona Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesi davet ediliyordu. Akşam, eşli verilen resepsiyona ise Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sanatçılar ve iş adamları ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri çağrılıyordu. Köşk, bu düzenlemeyi 2010'da kaldırarak Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu teke indirdi. Resepsiyon, Gül Çifti tarafından akşam verildi. Ancak, o yıl ki resepsiyona dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, Merkez Orduevi'nde düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nu gerekçe göstererek katılmamıştı. Geçen yıl ise hem 30 Ağustos hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları çok sayıda verilen şehitler nedeniyle iptal edilmişti. Bu yıl ise asker, 5 yıl aradan sonra ilk kez Köşk'ün verdiği eşli resepsiyona katılarak First Lady Hayrünnisa Gül'ün de elini sıkacak.

 

Tebrikat da Köşk'te

 

30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini bu yıl yine Cumhurbaşkanı Gül kabul edecek. Tebrikat adresi de değişiyor. Geçen yıl ilk kez Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Genelkurmay Karargahı'nda tebrikleri kabul etti. 2011'de yapılan bu değişiklikle Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törende Başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul eden ilk cumhurbaşkanı oldu. Bu değişiklik teklifi Org. Özel tarafından gelmişti. Bu yıl ki tebrikleri de yine Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Gül kabul edecek. Ancak, tebrikler bu kez Genelkurmay Karargahı'nda değil, Çankaya Köşkü'nde alınacak. Uygulama önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki geçit resmi uygulaması yine Cumhurbaşkanı başkanlığında devlet protokolü, Genelkurmay Başkanı ve komutanların katılımı ile yapılacak.

 

Erdoğan ile Özel'in kararı

 

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in geçen yıl yaptıkları toplantılarda aldıkları kararlar uyarınca, ulusal bayramlar ve anma günleri tek yönetmelikte düzenlenmişti. Mayıs ayında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Zafer Bayramı'nda bundan sonra tebriklerin Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilmesi ve Genelkurmay Başkanı tarafından orduevlerinde verilen resepsiyonların da Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'ne taşınması planlanmıştı.

ETİKETLER

çankayacumhurbaşkanıaskerresepsiyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24