Resepsiyon ilk kez Çankaya'da olacak

Bu yıl 30 Ağustos Resepsiyonu Başkomutan sıfatıyla ilk kez Gül ve eşi tarafından verilecek.

Ceyda Karaaslan'ın Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçildiği 2007 Ağustos'undan bu yana Köşk'te verilen eşli resepsiyonlara katılmayan asker, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çankaya'ya çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Genelkurmay Başkanı yerine Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde verilecek.

Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ile komuta kademesinin tamamının katılımı bekleniyor. Gerekçesini resmen açıklamasa da önceki komutanlar, örtülü türban boykotu uyguluyor ve Köşk tarafından verilen resepsiyonlara katılmıyordu. Gül'ün cumhurbaşkanı seçildiği ilk yıllarda, Çankaya Köşkü tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu iki farklı şekilde düzenleniyordu. Eşsiz verilen ve öğlen düzenlenen resepsiyona Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesi davet ediliyordu. Akşam, eşli verilen resepsiyona ise Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sanatçılar ve iş adamları ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri çağrılıyordu. Köşk, bu düzenlemeyi 2010'da kaldırarak Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu teke indirdi. Resepsiyon, Gül Çifti tarafından akşam verildi. Ancak, o yıl ki resepsiyona dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, Merkez Orduevi'nde düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nu gerekçe göstererek katılmamıştı. Geçen yıl ise hem 30 Ağustos hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları çok sayıda verilen şehitler nedeniyle iptal edilmişti. Bu yıl ise asker, 5 yıl aradan sonra ilk kez Köşk'ün verdiği eşli resepsiyona katılarak First Lady Hayrünnisa Gül'ün de elini sıkacak.

Tebrikat da Köşk'te

30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini bu yıl yine Cumhurbaşkanı Gül kabul edecek. Tebrikat adresi de değişiyor. Geçen yıl ilk kez Başkomutan olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Genelkurmay Karargahı'nda tebrikleri kabul etti. 2011'de yapılan bu değişiklikle Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törende Başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul eden ilk cumhurbaşkanı oldu. Bu değişiklik teklifi Org. Özel tarafından gelmişti. Bu yıl ki tebrikleri de yine Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Gül kabul edecek. Ancak, tebrikler bu kez Genelkurmay Karargahı'nda değil, Çankaya Köşkü'nde alınacak. Uygulama önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki geçit resmi uygulaması yine Cumhurbaşkanı başkanlığında devlet protokolü, Genelkurmay Başkanı ve komutanların katılımı ile yapılacak.

Erdoğan ile Özel'in kararı

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in geçen yıl yaptıkları toplantılarda aldıkları kararlar uyarınca, ulusal bayramlar ve anma günleri tek yönetmelikte düzenlenmişti. Mayıs ayında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Zafer Bayramı'nda bundan sonra tebriklerin Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilmesi ve Genelkurmay Başkanı tarafından orduevlerinde verilen resepsiyonların da Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'ne taşınması planlanmıştı.