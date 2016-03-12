Damat adayının babası rahatsızlandı; Sümeyye Erdoğan’ın nişanı iptal oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın bu akşam yapılacak nişan töreni öncesi büyük bir şanssızlık yaşandı. Damat adayı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Plananan nişan töreni iptal oldu.

Hürriyet'in haberine göre, damat adayı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar bu akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılacak nişan töreni nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Kısıklı'daki evlerinden Tarabya'ya hareket edecekleri sırada rahatsızlık haberi geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı'nı takip eden basın mensupları ise polisin yolu kesmesi nedeniyle Tarabya'ya gitti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Özdemir Bayraktar'ın küçük oğlu Ahmet Bayraktar, "Babamın aort damarı yırtılmış. Daha önce de aynı rahatsızlık yaşanmıştı. Şimdi ameliyatta. İlk müdahaleyi başhekim yaptı." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastaneye gelerek Bayraktar'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sümeyye Erdoğan ile bugün nişanlanacak olan Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar'ın acil olarak ameliyata alınması üzerine Tarabya Köşkü'nde yapılacak olan tören de iptal edildi. Gelen haber üzerine nişanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.