Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle tekniğine patent aldı

Mardin'de 6 yıl önce yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çay atığından hazırladığı bir tabloyu hediye eden ressam Mehmet Salih Korhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisi ile bu tekniği daha da geliştirerek patent başvurusunda bulundu. Korhan, patent başvurusunun Türk Patent Enstitüsü, Avusturya ve Rusya patent ofisleri tarafından kabul edildiğini söyledi.

Tekniğini iki ressam arkadaşı ile birlikte 5 yıllık inceleme sonunda, 21 Ağustos 2017 tarihinde tescilleyen ressam Korhan, kendi geliştirdiği tekniğe de 'Maridin' ismini verdi. Maridin sanatı ile yapılan resimler ebru, karakalem, yağlıboya sanatları gibi kendine has ayrı bir tekniğ sahip. Maridin sanatında çay dokulu resim kağıdı ve bu kağıdın çay atığından elde edilen yöntem kullanılıyor. Bu yöntemle yapılan eserler yüzyıllarca toprak altında kalmış hissi veriyor.



Ressam Korhan, 8 Mart 2012 tarihinde Mardin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir resim hediye ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"O dönem Başbakan olan sayın Erdoğan'a, Mardin Valiliği ziyareti sırasında, kendi tekniğimle yaptığım Şeyh Çabuk Camii'nin tablosunu hediye olarak vermiştim. Bu eseri çok beğenen sayın Erdoğan, Valilik makamında beni kabul etmişti. Sayın Erdoğan'a kendime has olan bu tekniği anlatarak bilgi vermiştim. Kendisi de bana bunun için patent ve tescil başvurusunu yaparak dünya sanatına yeni bir teknik kazandırmamı önermişti. Bize, 'Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda sergilenmek üzere hazır olduğunuz an Başbakanlıkla irtibata geçin' demişti. Süreç içerisinde yeni resim buluşumuzla ilgili 2012/06760 nolu patent başvurumuz Türk Patent Enstitüsü, Avusturya ve Rusya patent ofisleri tarafından olumlu olarak onaylanarak, dünya genelinde patentimizi almış bulunmaktayız. Resim sanatında Türkiye'ye yeni bir değer kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Maridin adını verdiğimiz bu sanat için patent alma konusunda yol gösteren Cumhurbaşkanımız'a Mardinli ressamlar ben ve arkadaşlarım Servet Cangir ile Mahmut Yılmaz olarak şükranlarımızı sunarız."



Korhan, "Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonunda patentli resimlerimizi sergilemek üzere resimlerimizi hazırlamış bulunmaktayız. Sergi açılışını bizzat kendilerinin açacağını söyleyen sayın Cumhurbaşkanımızın uygun gördükleri bir zaman diliminde sergiyi açmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)