Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine hangi devlet başkanları katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için TBMM’deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de göreve başlama töreni düzenleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri de katıldı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törene katılan devlet başkanlarının listesi:

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo

Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Törene katılanlar arasında, devlet başkan yardımcıları, parlamento başkanları ve başbakanlar olmak üzere toplam 28 ülkeden üst düzey isim de bulunuyor.

Bun göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kejman, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Raşid Dostum, Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Özbekistan Ali Meclis Senatosu Başkanı Nigmatilla Yuldşev, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memedov, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim, Fas Meclis Başkanı Habib El Malki, Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konsey Başkanı Mihail Misanikovich, Gambiya Ulusal Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna Başbakanı Vladimir Grosyman, Kazakistan Başbaşkanı Bakitjan Sagintayev, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Senegal Başbakanı Mahammed Dionne, Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, İtalya Eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Almanya Eski Şansölyesi Gerhard Schröder, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kırım Tatar Türkleri Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu, Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala da törende hazır bulunacak.

Öte yandan Agit Genel Sekreteri Thomas Gremınger, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, D-8 Genel Sekreteri Ku Jaafar Ku Shaarı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseınov ve AB Göç İşleri Komiseri Dımıtrıs Avramopoulos'ın bulunduğu 6 uluslararası örgütün temsilcisi de törene katıldı.