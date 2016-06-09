Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anne olmayan kadın yarımdır" sözleri üniversitede final sorusu oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kadın ve Demorkasi Derneği'nin (KADEM) hizmet binası açılışında söylediği ve kadın örgütleriyle muhalefetin tepkisini çeken "Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çevirmekten imtina eden bir kadın iş hayatında ne kadar başarılı olursa olsun eksiktir, yarımdır” ifadeleri, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde final sınavı sorusu olarak soruldu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Toplumsal Cinsiyet ve Medya dersinin dün ( yapılan 2015-2016 bahar dönemi final sınavında, dersin hocası Prof. Bedriye Poyraz, öğrencilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anne olmayan kadın yarımdır” şeklindeki sözlerini konu aldığı sorusunu şöyle yöneltti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır, eksiktir, yarımdır’ şeklinde yaptığı açıklama, feminist kadınların tepki göstermesine neden oldu. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasını, derste işlenen ve sorumlu olduğunuz kaynaklar çerçevesinde, ilgili bütün kavram ve kuramsal yaklaşımlarla tartışınız.”