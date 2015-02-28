Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Kemal'in eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta yazar Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Kemal'i arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in eşi Baban'ı Telefonla aradı.

Kültür Bakanı Ömer Çelik de, Yaşar Kemal'in vefatıyla ilgili, "Türkiye ve insanlık çok büyük bir değerini kaybetti, acımız büyük" dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Türk milletine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Yaşar Kemal'in yayıncısı Yapı Kredi'den açıklama

Türkiye’nin evrensel yazarı Yaşar Kemal’i (1926 – 2015) kaybettik, acımız derin

Türkiye’nin en büyük edebiyatçılarından olan yazarımız Yaşar Kemal, zatürreye bağlı solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir.

28 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 16.46’da vefat eden yazarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Büyük usta kendi deyimiyle benzettiği “dünya denen binbir çiçekli bahçe”yi terkederken, geride bıraktığı yapıtlarıyla bize her zaman yol gösterecek ve kalbimizde yaşamaya devam edecektir.

Kemal’in cenazesi 2 Mart 2015 Pazartesi günü, Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Okurlarının ve edebiyat dünyasının başı sağolsun.

Saygılarımızla,

Yapı Kredi Yayınları