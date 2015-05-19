Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay Başsavcılığı'na atama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Akarca’yı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ekmekçi’yi yeniden atadı.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Akarca’yı seçmişlerdir” denildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında 170 oyla ilk sırada olan Akarca, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanıydı. 1963 Şirvan’da doğan Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1986’da mezun oldu. İzmir hâkim adayı olarak mesleğe başladı, 18 Ocak 2010’da Yargıtay Üyeliğine, 21 Ekim 2013’te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçildi. İngilizce bilen Akarca, evli ve iki çocuk babası. Yeni üyelerden olan Akarca, YBP koalisyonun Başsavcı olarak üzerinde anlaştığı isim. Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne ise Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Mehmet Ekmekçi’yi yeniden seçti.