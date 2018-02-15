T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TRT spikeri Tuna Huş ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın ailelerine taziye telefonu 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan TRT spikeri Tuna Huş’un ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın ailelerini bugün telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu

15 Şubat 2018 22:22

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan TRT spikeri Tuna Huş’un ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın ailelerini bugün telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen  bilgiye göre her iki vefat haberinden de müteessir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin merhum spikerinin kızı Zeynep Huş ve merhume sanatçının ağabeyi Güray Hafiftaş ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuna Huş ve Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanTRTTuna HuşunTürkNuray HafiftaşınCumhurbaşkanı Erdoğan TRTninZeynep HuşGüray HafiftaşCumhurbaşkanı Erdoğanın Tuna HuşNuray Hafiftaşa Allahtan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24