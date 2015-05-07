Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koalisyonu yasaklayan İtalya'ya övgü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin de geçtiğimiz gün (6 Mayıs 2015) manşetine taşıdığı İtalya'nın koalisyonu yasakladığı yolundaki habere değindi. "Bakınız, İtalya koalisyonlardan o kadar çekmiş ki tek parti iktidarını zorunlu kılan bir yasa çıkardı" diyerek kararı öven Erdoğan, son günlerde yüksek perdeden dile getirilmeye başlanan koalisyon ihtimali üzerinden "Bunların millete sözü ne, eski Türkiye koalisyonu. Diğer ülkeler daha güçlü demokrasi için, istikrar için başkanlık sistemini seçiyor, bunlar monarşinin gölgesindeki sisteme sarılıyor" diyerek muhalefeti eleştirdi.

TİKA açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Ana muhalefetin genel başkanı çıkmış, “bizim dört büyük başkentte büyükelçimiz yok” diyor. Bu başkentler nereler ve büyükelçilerimiz niye yok? Birincisi İsrail. Yüreğimizin sızısı Filistinlilere hayatı zindan eden İsrail. Buraya bir tavır koymayacak mıyız? İyi yaptın, hayırlı olsun mu diyeceğiz.

‘Zalimin ülkesinde büyükelçi mi bulunduracağız?’

Diğeri Suriye. Bugüne kadar 350 bine yakın sivili öldüren zalimin ülkesi. Burada hala büyükelçi mi tutacağız? Bir diğeri Mısır. Hükümeti askeri darbeyle indiren, siyasetçiler idamla yargılayan bir ülke. Ötekinde neyin ne olduğunu kendi de bilmiyor. Filistinlilerin değil İsrail’in yanında yer almayı, Suriye halkının değil Esed’in yanında olmayı, halkın değil darbecilerin yanında olmayı dış politika sanıyor.

Irak’ta mezhepçilik yapıp ülkeyi bölenlerin yanında yer almayı tercih ediyor, Libya’da olup bitenden haberi olmadığı o kadar belli ki, arkasında bölücü örgütün desteklediği parti ve paralel yapıyı alıp eski Türkiye koalisyonu kurmaya çalışıyor.

Şunu hiç unutmayalım, önce bunların kendi milletinin tarihiyle barış, kültürüyle barış, medeniyetiyle barış noktasına gelmesi lazım. Sen önce bu milletin bağrından çıkan kurumlara, imam hatiplere, Diyanet’e saygı duymayı bir öğren.

'İmam hatipleri kapatacak'

Kayseri’de “benim imam hatiplerin kapanması diye bir gündemim yok” diyor. Seçim bildirgende var. Hangisine inanacağız, ağzından çıkana mı, beyannameye mi. Orada ne diyor, 1+8+4 diyor. Bu ne anlama geliyor, imam hatiplerin orta kısmının kapatılması demek. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. 8 yıllık eğitim faciasını diriltme sözünü vereceğine, bu milletin tarihi için ne yapacaksın, onu söyle.

“Taksim bizim Kabe’miz” diyor. Şu ifadeye bak ya. Geçmişte bunu ana muhalefetin milli şefi de söylüyordu. Ne diyordu, “Kabe Arabın olsun, bize Çankaya yeter” diyordu. Al birini vur öbürüne… Fakat benim Kürt kardeşlerim, dindar Kürt kardeşlerim, ben inanıyorum ki bu yaklaşıma gereken dersi, gereken cevabı verecektir. Hiç şüphem yok, verecektir. Bizim kutsallarımıza saldıranları inanıyorum ki bunlar ayakta bırakmayacaktır.

Koalisyonu yasaklayan İtalya'ya övgü

Bakınız, İtalya koalisyonlardan o kadar çekmiş ki tek parti iktidarını zorunlu kılan bir yasa çıkardı. Bunların millete sözü ne, eski Türkiye koalisyonu. Diğer ülkeler daha güçlü demokrasi için, istikrar için başkanlık sistemini seçiyor, bunlar monarşinin gölgesindeki sisteme sarılıyor.

Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız 6 ülkedeki 6 hizmetin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. TİKA’ya çalışmalarında başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun.