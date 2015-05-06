Sabah, İtalya'yı örnek gösterdi, 'koalisyonun yasaklanmasını' övdü!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, AKP cenahı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sert bir dille eleştirerek karşı çıktığı 7 Haziran seçimleri sonrası koalisyon ihtimalinin tartışıldığı şu günlerde İtalya'da koalisyonu yasaklayan yasanın onaylandığı yolundaki haberi manşetine taşıdı.

Gazetenin bugünkü (6 Mayıs 2015) nüshasında, "İtalya koalisyonu kanunla yasakladı" başlığıyla yayımlanan manşet haberde, "Türkiye'ye 'çare' diye pazarlanan koalisyon modeline 609 yılda 63 hükümetin kurulduğu İtalya'da yasayla son verildi" ifadeleri yer aldı. İtalya'daki yeni yasanın örnek gösterildiği haberde, "Yüzde 40'ın üzerinde oy alan parti iktidar olacak, altında kalınırsa en yüksek oy alan iki parti tekrar seçime girecek" denildi.

Sabah'ta yer alan haberin tam metni şöyle:

İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin, koalisyon hükümetlerinin yasama-yürütmeyi yavaşlattığı gerekçesiyle sunduğu yeni seçim yasası onaylandı: Yüzde 40'ın üzerinde oy alan parti iktidar olacak.

İtalya, Türkiye'de de bir dönem büyük sıkıntılara neden olan ve 7 Haziran seçimleri öncesinde muhalefetin ısrarla yeniden tartışma konusu yapmaya çalıştığı koalisyon hükümetlerine artık bir son verebilmek için tarihi bir adım attı. İtalya'nın genç Başbakanı Matteo Renzi, ülkesini istikrara kavuşturacağını söylediği Italicum adı verilen yasayı mecliste onaylatmayı başardı. 630 sandalyeli mecliste, 334 milletvekili 'evet' oyu verdi. 61 'ret' oyu çıkarken, 4 milletvekili 'çekimser' kaldı. Kabul edilen düzenleme, ülkeyi koalisyon krizlerin- den kurtarmayı öngören seçim yasası değişikliğini kapsıyor. 2016'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni seçim yasasına göre, tek bir siyasi hareketin beş yıllığına göreve gelmesi öngörülüyor. Ülkede artık yüzde 40 ve üzeri oya ulaşan parti, 630 sandalyeden 340'ına sahip olacak. Hiçbir partinin yüzde 40'ı aşamaması halinde ise en yüksek oyu alan iki parti arasında, ikinci tur seçimine gidilecek.

Sürekli 'hayır' demeyenler

Ülkesinde bugüne kadar görev alan koalisyon hükümetlerinin yasama ve yürütmeyi yavaşlattığını savunan Başbakan Matteo Renzi, İtalicum'un yasalaşmasının ardından şu değerlendirmelerde bulundu: "İtalya'nın sürekli 'hayır' demeyen insanlara ihtiyacı var. Yeni yasa seçimi kimin kazandığına, 5 yıl kimin iktidara geleceğine netlik getirecek. Ekonomide inovasyon için siyasi istikrar şart." Kurumsal Reform Bakanı Maria Elena Boschi de görevlerinin tamamlandığını belirterek, artık seçimlerin ilk gününde kimin kazandığının belli olduğu bir yasaya sahip olduklarını vurguladı. Yasanın, hükümetin reformlar konusunda ne kadar ciddi olduğunu da gösterdiğini kaydeden Boschi, "Bize 'başaramayacaksınız' dediler, ama başardık" diye konuştu.

Baraj yeniden belirlendi

Yeni yasada, seçim barajı ülke genelinde tüm partiler için yüzde 3 olarak belirlendi. Italicum ayrıca kadın milletvekili sayısının da artmasını sağlayacak.

69 yılda 63 hükümet

İtalya'da, neredeyse tamamı koalisyon olmak üzere, son 69 yılda 63 hükümet kuruldu. Özellikle 20 yıldır geniş koalisyon ve ittifak hükümetleriyle yönetilen İtalya'da, son 4 yılda ise ekonomik ve siyasi krizlerin etkisiyle, biri teknokrat olmak üzere 4 farklı hükümet görev yaptı. Bu arada anketler, bugün yeni yasayla seçime gidilmesi halinde, koalisyon hükümetinin çatı partisi olan Demokrat Parti'nin (PD) tek başına iktidara geleceğini gösteriyor. Başbakan Renzi'nin lideri olduğu PD, anketlerde yüzde 37-40 bandında seyrediyor. Renzi hükümeti, 2018 yılına kadar görevde kalacak. Ancak yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından erken genel seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.