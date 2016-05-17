Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kilis Valisi'ne 'esnaf' talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Kilis heyetinde yer alan Kilis Valisi Süleyman Tapsız, esnafın kredi borcu ve SGK’ya olan borçlarının ertelenmesi ve bununla ilgili tedbirlerin alınması konusunda talimatlandırıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Tarabya Köşkü’nde görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Kilis heyeti olarak, milletvekilleri ve belediye başkanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kilis’te yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi arz ettiklerini belirtti.



Tapsız, şunları söyledi: "Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar yakinen takip ediyordu. Biz kendisini süreli bilgilendiriyorduk. İlgili kurumlar da ilgili bakanlıklar da yakınen bilgilendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bizatihi Kilis’teki yerel yöneticiler olarak bizden dinlemek istediler.

Özellikle ekonomik olarak bazı esnafımızla ilgili alınması gereken tedbirler var. Bazı paketler var, ekonomi paketleri. Bunlarla ilgili zaten talimatları verdiğini, güvenlik açısından da hem güvenlik hem askeri yönden de gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını ifade etti. Biz de bizi kabul ettikleri için bizzat bizden dinledikleri için tüm Kilisli hemşerilerimiz adına şükranlarımızı ilettik. Durum bundan ibaret."

Esnafın kredi ve SGK borçları ertelenecek

Vali Tapsız, basın mensuplarının "esnafın kredi taleplerinin nasıl karşılanacağı" ile ilgili soruya, "Esnafın hem kredi borcu, hem SGK’ya olan borçlarının ertelenmesi ve bununla ilgili tedbirlerin alınması, ayrıca devlet bankalarından faizsiz kredi alınmasıyla ilgili konularda gerekli talimatlar verildi. Buna benzer birçok şeyler var ekonomik pakette. Bu düzenlemeler yapılacak. Özellikle belediye ile ilgili altyapı konularında, hemen hemen her türlü konu gündeme geldi. Kilis’in özellikle güvenliğinin sağlanması ardından da altyapıya yönelik tedbirlerin önlemlerin alınması her bakanın kendi görev alanına giren konularda gereğini yapması konusunda sayın cumhurbaşkanımız ilgili bakanlıkları talimatlandıracağını ifade ettiler" yanıtını verdi.