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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin 12 Aralık Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımlağı mesajda, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka bayramını tebrik ediyorum

11 Aralık 2017 19:48

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin 12 Aralık Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımlağı mesajda, \"Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka bayramını tebrik ediyorum. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı ve her şartta herkese karşı adaletli olmayı esas alan medeniyet anlayışımız doğrultusunda, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı barış ve huzur ortamını bu cennet vatanımızda gelecekte de muhafaza etmeye devam edeceğiz\" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Musevilerin 12 Aralık Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımlağı mesaj şu şekilde: \"Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka bayramını tebrik ediyorum. Aziz milletimizin güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularının temelinde, yüzyıllardır bu topraklarda vatandaşlarımızın inanç, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine gösterilen özen yatmaktadır. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak algılamayı ve her şartta herkese karşı adaletli olmayı esas alan medeniyet anlayışımız doğrultusunda, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı barış ve huzur ortamını bu cennet vatanımızda gelecekte de muhafaza etmeye devam edeceğiz.Toplumumuzun ayrılmaz parçası Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.\" 

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