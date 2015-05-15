Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle 15 günlük rapor alan Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Van'dan Ankara 'ya dönüşünün ardından, Esenboğa'dan Çankaya'ya geçerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'i konutunda ziyaret etti.





40 dakika sürdü





Erdoğan çiftinin, Cumhurbaşkanlığı Konutu'na intikal öncesinde gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve eşi Kamuran Özel ile sohbet ettikleri, bu vesileyle şifa dileklerini ilettikleri öğrenildi. Ziyaretin 40 dakika sürdüğü kaydedildi.



Necdet Özel'le ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde geçen pazartesi günü bir açıklama yer almıştı. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tıbbi bir operasyon geçirmiştir. Operasyon başarılı geçmiş olup, Orgeneral Özel'in sağlık durumu iyidir. İstirahatli olduğu bu dönemde Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet etmektedir.Bazı basın yayın organlarında konu ile ilgili çıkan spekülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır.