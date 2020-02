Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya miting tepkisi (2)

GÜVENLİK KORUCUSU MAAŞINA ZAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında, genel şartlara sahip güvenlik korucularının maaşlarında 135 liralık artış yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

\"Ben size diğer adaylar gibi palavra mı atayım? Atmam. Yapılacak şeyi yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan, ne aldanan olduk. Onun için bu tür yapılan sloganlarla vesairelerle bizden ayaküstü netice almaya çalışmayın. Yapılanı her zaman yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Getirdiğimiz yeni sistemle, yeni imkanlarla güvenlik korucularımız terörle mücadelede daha etkin görev üstleniyor. Geçtiğimiz yıl korucuların tamamını sigortalı hale getirmiştik. Maaşları asgari ücretin üzerine çıkardık. Genel şartlara sahip korucuların bir kısmını uzman erbaş olarak değerlendiriyoruz. Onların ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. Amacımız güvenlik korucularımızın tüm dikkatlerini, zamanlarını teröristlerle mücadeleye ayırmasıdır. İster yurt içinde, ister yurt dışında terör örgütleri vasıtasıyla tehdit edildiği dönemi sona erdirmekte kararlıyız.\"

\'O, BİSİKLETE BİNMEYE DEVAM ETSİN\'

Mitinge katılanlardan Rabia işareti yapmasını isteyen Erdoğan, sabah evden çıkarken torunu Eymen\'e de Rabia işareti yaptırdığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Torunuma dedim ki; \'Eymen, Rabia\'yı göster\' bakayım. O da Rabia\'yı yaptı. \'Şimdi söyle bakayım\' dedim. Evde Eymen hazır. Biz bugüne kadar lafla değil icraatımızla, milletimizin karşısına çıktık. Çıkmış bir tanesi diyor ki; \'Ben araba maraba üretmem\'. Duydunuz değil mi? Benim için de diyor ki; \'20 yıl geriden takip ediyor\'. Ondan sonra da Almanya\'da otomobil fabrikasını gezmiş. Sadece bizim otomobil ihracatından elde ettiğimiz geliri bir araştırsın baksın. O bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor belli. O bisiklette bazen sağa, bazen sola gidiyor. Hayatları böyle bunların, dikili ağaçları yok. Öbürü de kalkmış diyor ki; \'Kanal İstanbul\'u yaptırmayacağım.\' Öbürü kalkmış diyor ki; \'Ben şu yatırımı yaptırmayacağım, bunu yaptırmayacağım.\' Ya sizin hayatta bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. 24 Haziran\'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Bu ülkede kim yatırım yapacak onu da biliyor. Yahu yatırım yapmadan istihdam olur mu? Yatırım yapmadan medeniyetlerle, özellikle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak olur mu? Bunlar hangi yüzle milletin karşısına çıkıyorlar. Onlar istese de istemese de eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette adımları attık mı? Ulaşımda, enerjide, dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu? 16 yıl önce Erzurum\'da modern havalimanı varmış. Kim yaptı, biz yaptık. Biz bu havalimanıyla turist gelişini artırdık, şimdi Palandöken kaynıyor. Kar adeta sıfırlanana kadar burası bir turizm merkezi. Düşünün; kayak yapmak isteyen geliyor, iniyor havalimanına, 20 dakikada Palandöken\'de. Şimdi bu adamlara sorsak, Erzurum Havalimanı\'ndan Palandöken kaç dakika, bilmezler. Kalkmış diyor ki; \'Cebinde paran var mı? Cebini göster\'. Sen önce kendi cebine bak.\"

DOĞAL GAZDA İNDİRİM

Erdoğan, konuşmasında Süper Lig\'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a başarılar diledi. Doğal gazda indirim yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya\'dan Mavi Akım ve batı hattından alınan doğalgaz fiyatında 2015\'te indirim talep ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

\"Bu talep karşılanmayınca Uluslararası Tahkim\'e başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 için geçerli olmak üzere bu ülkeden aldığımız doğal gazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatta iki yılda aldığımız doğal gaz için indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak. Bu anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rusya ile Türk Akımı projesinin ülkemizden geçecek bölümünün 2019 yılı sonunda bitirilerek hızlandırılması konusunda mutabık kaldık. 12 Haziran\'da TANAP\'ın açılışını yapıyoruz. Türkiye\'nin kaynak çeşitliliği bakımından önemli projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.\"

\'USTALIK DÖNEMİNİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUM\'

\"Şunu unutmayın bu iş ustalık işidir\" diyen Erdoğan, çıraklığı belediye başkanlığında, kalfalığı başbakanlıkta yaşadığını söyledi. Ondan sonra cumhurbaşkanlığında da ustalık döneminin başladığını ve bu dönemi yaşamaya devam ettiğini ifade eden Erdoğan, \"Cumhur İttifakı\'yla Sayın Bahçeli\'yle birlikte bir yoldayız. AK Parti- MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne fesat sokmak isteyenler olabilir. Cumhurbaşkanı adayları Türkiye\'de dolaşıyor, meydan meydan konuşuyorlar. Ne söylediklerine bakıyoruz, inanın Türkiye adına üzülüyorum, hatta utanıyorum. Bu adaylardan ülkenin ve milletin hayrına tek bir proje duydunuz mu? Tek bir olumlu sözlerini duydunuz mu? Duyamazsınız. Bunların heybeleri boş. Bunlar kendileri Türkiye için hiçbir şey vadetmediği gibi yapılmakta olan, yapılacak olan işleri engellemekle seçim kazanacaklarını sanıyorlar\" dedi.

\'YASTIĞIN ALTINDA DOLARI, AVROSU OLAN KARDEŞİM PARANIZI TL\'YE YATIRIN\'

Ana Muhalefet Partisi\'ne yüklenen Erdoğan, CHP\'nin uçak fabrikasını gaz ocağı fabrikasına çevirdiğini söyledi. CHP\'nin şimdi de kurdukları farikalara göz diktiğini anlatan Recep Tayyip Erdoğan, \"Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor ama CHP zihniyeti değişmiyor. Gönül yıkmakta üstlerine yok. Türkiye\'ye eser değil enkaz vadedenlere, büyüme değil küçülme hesabı yapanlara biz cevabımızı projelerimizle, yatırımlarımızla vermeye devam edeceğiz. 2013\'te IMF borcunu sıfırladık. Merkez Bankası dövizi 27,5 milyar dolar, şimdi 110 milyar dolar. Bu ara yine bakıyorum ülkemize çöreklendiler. Aynı Gezi Olayları\'nda olduğu gibi faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. yastığın altında doları olan, avrosu olan kardeşlerim, paralarınızı gidin TL\'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız\" diye konuştu.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye partinin emanet edilmediğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

\"Bu zata kendi partilerini emanet etmiyorlar ama milletten Türkiye\'yi emanet etmesini istiyorlar. Aday yapılan isim daha dün CHP\'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmalıdır diye ortalığı inletmedi mi? Genel Başkanına \'Sen cumhurbaşkanı adayı olmalısın\' dedi. Genel Başkanı onu aday gösterdiğinde koşa koşa gidiyor. Bu kişinin cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi yönde ihtimal olsa zaten kendi aday olurdu. Parti içinde verdiği mücadelenin önemini Türkiye\'nin geleceğine vermiyorlar. Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakıyorsunuz bir gece yarısı 15 milletvekili paketliyorlar bir başka partiye postalıyorlar. Aman Ya Rabbi bu ne gayri ciddilik? Bir bakıyorsunuz kendi partileri dışındaki cumhurbaşkanlığı adayları için teşkilatlarına seçim kurulları önünde nöbet yazıyorlar. Bir bakıyorsunuz milletvekili listelerini kendi tabanlarının isyan ettiği garip isimlerle dolduruyorlar. Niye girdikleri sorulduğunda, bizi ancak bu şekilde alaşağı edecekleri oluyor. İyi de Tayyip Erdoğan\'ı cumhurbaşkanı yapan kim. Dadaş, Dadaş. Şayet Tayyip Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da yine millet. Biz milletimize verdiğimiz değerlerle yükseldik. Ana Muhalefet\'in oynadığı orta oyunun milletle ilgisi yok. Bu hep karşılaştığımız mühendislik hesaplarında eksik olan hep millet olmuştur. Biz geçmişten beri bu oyunları daime milletimizle bozduk, milletimizle bozmaya devam edeceğiz.\"

\'ONE MINUTE DERKEN BUNU DÜŞÜNEREK DEDİK\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun cumhurbaşkanı adayı olmamasını eleştiren Erdoğan, meydanı dolduranlara \"Aslı dururken karikatürü ortaya sürenlere, bu ülke ve millete husumet besleyen kim varsa, onların sözcülüğüne soyunanlara boylarının ölçüsünü veriyor muyuz?\" diye sordu.

\"Dünya 5\'ten büyük\' diyerek sesimizi yükseltmemiz o devletin erdemli duruşunun ifadesiydi\" diyen Erdoğan, \"One minute derken bunu düşünerek dedik. Her alanda tarihi başarılar kazandık. Ama bu arada karşımıza çıkan engellerin çapı ve etkisi de arttı. Her zaferin bir bedeli var. Türkiye olarak bize 16 yılda katettiğimiz mesafenin bedelini ödetmeye çalışıyorlar. 5 yıl boyunca kesintisiz sürüncemelerle kazanımlara göz diktiler. 15 Temmuz\'a kadar her hadisenin amacı buydu. Önümüze çıkartılan engelleri milletimizle bir olup kükreyip sel gibi bentlerimizi aşarak çiğnedik. Onlar bizi, farklılıklarımızı derinleştirerek bölüp parçalamaya çalıştı; biz ise birlik beraberliğimize daha da sıklaştırdık. Onlar bizi geriletmeye çalıştıkça biz rekor büyüme oranlarıyla, geçen yıl 7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk\" diye konuştu.

\'MİLLETİMDEN RİCAM; PARALARINI DOLARA, AVROYA YATIRMASINLAR\'

Konuşmasının son bölümünde yine döviz kurlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

\"Yok kurmuş. Ne kuru? Hepsi hikaye bunların. Biz George\'un Soros\'un bilmem neyin kulu kölesi değil, Allah\'ın kuluyuz. İşimizi de gayet iyi bilerek yapıyoruz. Onlar bizi ihanet çeteleriyle, terör örgütleriyle, darbecilerle içerden vurmaya çalıştı; biz içimizdeki alçakları temizleyip daha güçlenerek yolumuza devam ettik. Sınırlarımız boyunca terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Fırat Kalkanı\'yla Zeytin Dalı\'yla bu zinciri paramparça ettik. 81 vilayetimizle 81 milyon vatandaşımızla tek yürek tek ses olduk. Baktılar ki Türkiye\'yi bu şekilde dize getiremiyorlar, yöntem değiştirdiler. Bu defa ekonomik savaş ilan ettiler. Türkiye büyür gelişirken, yatırım yapanlara da kazandırmaya devam ettik. Yatırımcıları ürkütmek, korkutmak için olmadık yollara başvuruyorlar. Yalanlar uyduruyorlar. Ülkemizi yakından takip edenler; büyümemizle, ihracatımızla 36 milyar dolarla bu işe girmiştik ama şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye geldik? Turizmimizle inşallah bu yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist alacağız. İstihdamımızla gayet iyi gittiğimizi görüyorum. Türkiye\'nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde. Mali disiplinde sıkıntımız yok. Açıkladığımız projelerin kaynağı hazır. Finans piyasalarında döviz kurları üzerindeki oyunu da kısa sürede boşa çıkaracağız. Küresel finans piyasaları bu tür manipülasyonlara açık olabiliyor. Ey finans sektörü; eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyon yaparsanız, bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Oynanan oyunu görüyoruz, elimizdeki araçlarla üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demeketir. Milletimden ricam; dedikodulara itibar etmeyerek paralarına sahip çıkmalarıdır. Paralarını dolara, avroya yatırmasınlar. Ülkemiz serbest piyasa ekonomisinden, kambiyo rejiminden de geri dönmeyecek. Kısa sürede kur balonunu da söndüreceğiz. Ekonomimiz asıl gündemine odaklanmış, yola devam edeceğiz. Bağımsız olmak demek, özgür olmak demektir. Haysiyetli duruş sergilemek demek, bayrağımızla, ezanımızla vatanımızla birlikte ekonomimize de sahip çıkmak demektir. Bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza ne kadar hassasiyetle sarılıyorsak ekonomiye de o derece titizlikle sarılacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davasını kazanmanın yolu buradan geçiyor.\"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 24 Haziran seçimleri için yaptığı ilk mitingini Danimarka\'dan gelen gazeteciler de takip etti.



