Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı Beştepe'de yapılmış!

15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenecek suikastın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde planlandığı ortaya çıktı. Darbeci Piyade Yarbay Emin Güven ifadesinde, "Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı ve Kurmay Albay Fırat Alakuş plana son şeklini verdi" dedi.



Habertürk'ün haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Yarbay Emin Güven'in ifadesi ortaya çıktı.

Emin Güven ifadesinde, "15 Temmuz saat 15.30 sularında Muhafız Alayı'na ulaştık. Muhafız Alay Komutanı ve Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı sivildi. Masanın üzerinde otel ya da tatil köyü olabileceğini değerlendirdiğim üzerinde 'Marmaris' yazılı olan coğrafi analiz sistemi uydu görüntüleri ve planlar vardı. Cumhurbaşkanı'nın yeri öğrenilecek ve bir ekip gidip Cumhurbaşkanı'nı alacaktı.



Ama tam yerini bilmiyorlardı. Cumhurbaşkanı'nın olması muhtemel yerler haritada işaretlenmişti. Yaver Ali Yazıcı'nın görevi Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit etmek ve koordinatlarını Kurmay Albay Fırat Alakuş'a bildirmekti" dedi.



"Suikast için iki ayrı plan hazırlandı"

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Yarbay Emin Güven'in ifadesine göre, suikastın başarıya ulaşması için iki ayrı plan hazırlandı.

Yarbay Emin Güven ifadesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenmek için iki ayrı plan yapıldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, 'Ben Cumhurbaşkanı'nın yanına gider yerini öğrenirim. Benden şüphelenmezler' dedi. Ali Yazıcı 'Eğer yerini öğrenmekte sıkıntı yaşarsam, Cumhurbaşkanı'nı arar, Genelkurmay Başkanı'nın beni aradığını, içinde paralel yapıyla ilgili çok önemli bilgilerin bulunduğu bir zarfın size ulaştırılmasını istediğini söylerim. Bu bahane ile Cumhurbaşkanı'nın yerini tespit edebiliriz' ifadesini kullandı. Bu amaçla boş zarf bile hazırlamıştı. Cumhurbaşkanı'nı Fırat Alakuş'un ekibi veya akademiden gelen bir ekip alacaktı" ifadelerini kullandı.

Başyaver Ali Yazıcı ifadesinde, Marmaris'e ulaştıklarında darbeden haberdar olduğunu, Cumhurbaşkanı ve Genel Sekretere ulaşamayınca da karışıklık nedeniyle İzmir Çiğli Askeri Üssü'ne gittiklerini söyledi.



Yazıcı'nın yanındaki Yarbay Emin Güven ise karışıklık nedeniyle değil, "Darbe başarısız olunca İzmir'e gittik" dedi.

"Çiğli'ye gidin işler karıştı"

Yarbay Güven yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: "Yolda Ali Yazıcı, telefonda Cumhurbaşkanlığı'ndan olduğunu düşündüğüm kişilerle konuşuyordu. Konuşmalarda 'Antalya'da maç yapılacak, maça bakmaya gidiyorum' diyordu. Bunu, asıl faaliyeti maskelemek için söylediğini düşünüyorum. Ali Yazıcı'yı arayan kişi 'Çiğli'ye gidin işler karıştı' dedi."



Yarbay Emin Güven bu ifadelerin ardından çıkarıldığı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.