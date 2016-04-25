Erdoğan'ın avukatı akademisyenlere hakaret davasında "düşünce ve ifade özgürlüğü" savunması yaptı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barış İçin Akademisyenler’e yönelik söylediği “alçak, zalim, kapkaranlık, cahil, tiksinti verici, vatan haini, lümpen, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı, ruhu kirlenmiş” ifadeleri nedeniyle kendisine yönelik açılan davaya sunduğu yanıt dilekçesinde Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin “düşünce ve ifade özgürlüğü” içtihatlarını örnek gösterdi. Erdoğan adına avukatı tarafından verilen dilekçede, ifade özgürlüğünün “devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgiler ve düşünceler için de geçerli olduğu ve bunlar olmaksızın demokratik toplum olmayacağı” belirtildi.

Davayı Prof. Baskın Oran açmıştı

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisine imza atan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran tarafından açılan hakaret davasına, avukatı Hüseyin Aydın imzasıyla cevap veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan 4 ayrı konuşmada söylediği sözler nedeniyle 10 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Erdoğan’ın cevap dilekçesinde AHİM’nin İspanya’daki Bask bölgesinden, ülkesinin bağımsızlığını savunan bir milletvekilinin İspanya Kralı’na yönelik sözleri nedeniyle verdiği karar da emsal gösterildi. Söz konusu kararda bireylerin politik tartışmalarda aşırılığa kaçabileceği belirtilirken ayrıca devlet başkanlarına hakaret suçlarında özel koruma getiren yasaların düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu da belirtiliyordu.

Mahkemeye verilen yanıt dilekçesinde, Erdoğan’ın söz konusu konuşmalarında Baskın Oran’ın şahsına yönelik bir ifade kullanmadığı savunularak “Aksine devletin başı sıfatı ile, kendisini aydın diye tanımlayan bir grup akademisyenin bölücü terör örgütüne müzahir ve terörle mücadele eden devletin meşru kuvvetlerine karşı haksız saldırılarına yönelik bir kısım eleştirilerde bulunmuştur” denildi.

‘‘Millet destek veriyor’’

Dilekçenin esasa ilişkin kısımlarında ise Cumhurbaşkanının açıklamalarının terörü destekleyenlere cevap mahiyetinde olduğu ileri sürülerek “Söz konusu açıklamalar anayasal konumun gereği olarak yapılması lüzumlu ve teröre müzahir küçük bir azınlık dışında milletimizin kahir ekseriyetinin desteklediği açıklamalardır” ifadeleri yer aldı.