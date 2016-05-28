T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Tanışık Köyü'nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bombalı kamyonun patlamasıyla 16 kişinin hayatını kaybettiği Tanışık Köyü'ne taziyede bulundu

28 Mayıs 2016 22:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, PKK'lı teröristlerin 16 vatandaşı şehit ettiği Tanışık Köyü'nde taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve bakanların bulunduğu kalabalık bir heyetle 11.35’de Diyarbakır’a geldi.

Erdoğan, Diyarbakır Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılışı ve Yapımı Tamamlanan Tesislerin Hizmete Alım Töreni'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı, açılış törenin ardından sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıda bir araya geldi ve açıklamalar yaptı.

Erdoğan toplantının ardından PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla 16 vatandaşı şehit ettiği Tanışık Köyü'nde taziye ziyaretinde bulundu.

ETİKETLER

cumhurbaşkanıtayyip erdoğanbinali yıldırımdiyarbakırtanışık köyü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24