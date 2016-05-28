Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Tanışık Köyü'nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, PKK'lı teröristlerin 16 vatandaşı şehit ettiği Tanışık Köyü'nde taziye ziyaretinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve bakanların bulunduğu kalabalık bir heyetle 11.35’de Diyarbakır’a geldi.

Erdoğan, Diyarbakır Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılışı ve Yapımı Tamamlanan Tesislerin Hizmete Alım Töreni'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı, açılış törenin ardından sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıda bir araya geldi ve açıklamalar yaptı.



Erdoğan toplantının ardından PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla 16 vatandaşı şehit ettiği Tanışık Köyü'nde taziye ziyaretinde bulundu.